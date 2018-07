Die Vorfreude ist groß bei Sebastian Langkamp. Im Herbst beginnen in Berlin die Dreharbeit zur dritten Staffel der Comedy-Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim. Zehn neue Folgen sind geplant, und wenn es nach Sebastian Langkamp geht, dann dürfen sich die Produzenten demnächst gerne noch mal bei ihm melden. So wie Anfang des Jahres, als der Fußballprofi einen kurzen Gastauftritt in der Serie hatte. "Das hat mir echt Spaß gemacht", sagte der 30-Jährige am Mittwoch im Zillertal. Und es würde ihm auch noch ein zweites Mal Spaß machen, vor der Kamera zu stehen. Es habe zwar noch keine Anfrage erhalten. Aber generell, sagte Langkamp, "stehe ich bereit".

Sebastian Langkamp hat das natürlich alles mit einer gewissen Lockerheit ausgeplaudert, ist ja klar, schließlich verdient er sein Geld nicht mit Schauspielerei, sondern mit Fußballspielerei. Der Satz aber, er stünde bereit, der trifft durchaus auch auf den Fußballspieler Langkamp zu. Der möchte in der kommenden Saison nämlich gerne eine noch wichtigere Rolle bei Werder spielen, wenn möglich sogar als Stammkraft. "Ich bin mit dem Ziel in die Vorbereitung gestartet, am ersten Spieltag zu spielen", sagte Langkamp, und er machte damit schon auch deutlich, dass er sich nicht von vornherein mit der Rolle des Ersatzmanns zufriedengeben möchte. Sonst hätte er ja auch in Berlin bleiben können.

Für Spielzeit nach Bremen

Bei Hertha BSC war Langkamp im Laufe der vergangenen Saison immer mehr ins Hintertreffen geraten und hatte am Ende gar nicht mehr gespielt, weshalb es ihn Ende Januar spontan nach Bremen zog. Dort kam er zwar in der Rückrunde auch nur neunmal zum Einsatz, davon fünfmal in der Schlussphase. Dennoch fällt sein Zwischenfazit positiv aus. "In Bremen habe ich mehr Spiele gemacht, als das in Berlin der Fall gewesen wäre", sagte Langkamp. Und nun hofft er, dass es in der neuen Saison noch mal ein paar Spiele mehr werden, auch wenn er mit Milos Veljkovic starke Konkurrenz vor sich hat. "Ich warte auf meine Chance", sagte Langkamp. "Wann sie kommt, weiß ich nicht. Ob entweder am Anfang der Saison oder dann eben im Laufe der Saison." Er sei da mittlerweile geduldiger geworden als noch vor ein paar Jahren.

Das macht wohl die Erfahrung. 2009 bestritt Langkamp sein erstes Bundesligaspiel, damals noch für den Karlsruher SC, später spielte er dann für den FC Augsburg und Hertha BSC. In dieser Zeit hat er auch zahlreiche Fußballtrainer kennengelernt, aber keiner, sagt Langkamp, würde von seinen Spielern so viel Kopfarbeit verlangen wie Werders Trainer Florian Kohfeldt. „Die Einheiten hier sind sehr intensiv, für Körper und Geist“, sagte Langkamp, „was die mentale Ebene betrifft, ist das bislang die anspruchsvollste Station meiner Karriere. Man fällt abends todmüde ins Bett, weil die Anstrengungen mit zwei Trainingseinheiten am Tag sehr hoch sind. Aber dazu kommt noch der Denksport.“

Sympathie für Kohfeldts Weg

Kohfeldt hat direkt neben dem Trainingsplatz ein Zelt mit Flachbildschirm aufstellen lassen. So kann er die Übungseinheiten in Echtzeit analysieren, Fehler aufzeigen, Korrekturen vornehmen. „Wir sind sehr schnell in der Vorbereitung sehr tief ins Detail gegangen“, sagte Langkamp, „da geht es viel um die Spielphilosophie und darum, sich Dinge einzuprägen, die später zu Automatismen werden sollen.“ Langkamp findet das gut. „Der Fußball ist viel komplexer geworden. Deshalb ist es richtig, dass der Trainer mental viel von uns fordert", sagt der Abwehrspieler. "Er kann zwar nicht die gesamten 90 Minuten vorplanen. Aber er kann mit dem, was er uns Spielern mit an die Hand gibt, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir gewinnen.“