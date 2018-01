Sebastian Langkamp ist Werderaner: Am Mittwochabend verpflichteten die Bremer den 30-Jährigen Innenverteidiger von Hertha BSC. An der Weser soll Langkamp Lamine Sané ersetzen, der nach mehreren verpassten Trainingsterminen suspendiert worden war und den Verein noch im Winter verlassen soll.

Schon am Nachmittag hatte sich Langkamp im Klinikum Links der Weser dem Medizin-Check unterzogen. Nun bestätigte Werder die Verpflichtung des 1,91 Meter großen Rechtsfußes. Langkamp soll nach Informationen von Sky Sport News HD einen Vertrag bis 2020 erhalten und zwei bis drei Millionen Ablöse kosten. Die Option, den Ex-Herthaner zu verpflichten, sei in den vergangenen Wochen erst entstanden, sagte Sportchef Frank Baumann am Mittwochabend in einer Medienrunde. Vorgestellt wird Langkamp am Donnerstag um 12.30 Uhr bei der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel.

„Wir haben für die Defensive nach einem erfahrenen Spieler gesucht. Sebastian passt genau in das Anforderungsprofil. Er kennt die Bundesliga bestens, hat auch auf internationaler Ebene Erfahrungen gesammelt und braucht daher wenig Eingewöhnungszeit“, wird Baumann in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Langkamps Ex-Klub Hertha hatte erst am Sonnabend ein schmeichelhaftes 0:0 im Weserstadion geholt. Werders neuer Verteidiger hatte von der Berliner Bank aus beste Sicht auf die starke Bremer Leistung: „Erst am vergangenen Wochenende habe ich selbst im Stadion erlebt, wie stark Werder aufspielen kann und welche Unterstützung von den Rängen kommt.“ Für den Rest der Saison hat Langkamp ein klares Ziel: „Ich möchte mithelfen, so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf herauszukommen.“

