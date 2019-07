Am Montag ist es soweit, Werders Kader erhält Zuwachs – aber nicht von extern. Johannes Eggestein wird wieder die Arbeit am Weserstadion aufnehmen. Zunächst steht auch für ihn ein individuelles Programm an, ehe er nach aktuellem Stand am Mittwochnachmittag erstmals mit dem Team trainieren soll. Die übrigen Profis haben im Anschluss an die Rückkehr aus dem Zillertal am Montag frei, ab Dienstag wird wieder trainiert wird.