Eintracht Frankfurt gelang am 22. Spieltag ein Sieg gegen Bayern München. Was bedeutet das für die Partie gegen Werder?

Wer wenig Hoffnung hat, dem hilft vielleicht eine Statistik. Werder empfängt nach der 0:4-Schmach von Hoffenheim ausgerechnet Bayern-Besieger Eintracht Frankfurt. Und da gibt es die berühmte Geschichte, dass die seltenen Gewinner dieser Duelle mit dem Rekordmeister anschließend böse baden gehen. Aber stimmt das wirklich? Nur ein bisschen...

In der Meistersaison 2019/20 verloren die Bayern nur vier Partien. Ihre Gegner waren am Spieltag danach zwei Mal siegreich, zwei Mal gab es eine Pleite. Wie zum Beispiel für Eintracht Frankfurt. Nach der 5:1-Gala gegen die Münchner verloren die Hessen das Gruppenspiel der Europa League bei Standard Lüttich mit 1:2. Ähnlich erging es Borussia Mönchengladbach. Dem 2:1 gegen die Bayern folgte eine 1:2-Niederlage in Wolfsburg. Hoffenheim und Leverkusen durften sich dagegen nach ihren 2:1-Erfolgen in München auch über Heimsiege gegen Schalke (2:0 und 2:1) freuen.

In der aktuellen Spielzeit düpierten die Hoffenheimer den Meister erneut – diesmal sogar mit 4:1. Doch danach setzte es eine 1:2-Pleite in Frankfurt. Mönchengladbach schaffte nach dem 3:2-Coup gegen das Team von Trainer Hansi Flick immerhin ein 2:2 in Stuttgart.

Die Frankfurter sorgten am vergangenen Wochenende für die dritte Saisonpleite der Bayern. Die Eintracht gilt als das Team der Stunde. Werder muss sich also mehr als in Acht nehmen. Und die früher so gerne erzählte Geschichte von den leicht zu besiegenden Bayern-Besiegern stimmt eben nur bedingt, wie der Rückblick gezeigt hat. Drei Mal gab in den letzten sechs Fälle anschließend eine Niederlage, aber zwei Mal eben auch einen Sieg.