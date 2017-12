Schöne Bescherung! Der SV Werder hat im letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen den 1. FSV Mainz 05 eine 2:0-Führung verspielt und überwintert nach einem 2:2 auf Tabellenplatz 16. Fabian Frei schockte die Bremer in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich. Zuvor hatten Philipp Bargfrede (2. Minute) und Ishak Belfodil (17.) die Grün-Weißen früh in Führung geschossen. Nach dem Seitenwechsel aber waren die Bremer zu passiv, kassierten zunächst den Anschluss durch Robin Quaison – und dann den Ausgleich durch Frei. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt war es im dritten Heimspiel der erste Punktverlust.

Der Tag hatte bereits mit einer ganz bitteren Nachricht für die Bremer begonnen: Die Offensivspieler Max Kruse und Zlatko Junuzovic fehlten im Werder-Kader, beide hatten sich im Abschlusstraining verletzt. „Wir haben alles probiert, sie noch mal behandelt, aber es hat nicht gereicht, das Risiko war zu groß“, sagte Kohfeldt bei Sky. Immerhin: Sowohl bei Kruse, den Adduktorenprobleme plagen, als auch Junuzovic, der über muskuläre Probleme klagt, besteht die Hoffnung, dass sie am Mittwochabend im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg wieder mitspielen können.

Blitzstart schafft komfortable Ausgangslage

Ohne Kruse, ohne Junuzovic und natürlich auch ohne Fin Bartels (Saisonaus nach Achillessehnenriss) starteten die Bremer also in die Partie – und wie! Mit dem ersten Angriff traf Bargfrede zur ganz frühen Führung. Delaney hatte im Mittelfeld den Ball erkämpft, Bargfrede machte sich anschließend auf den Weg Richtung Mainzer Tor, wurde dabei kaum gestört und zog deshalb einfach mal ab – 1:0. Die Gäste aus Mainz zeigten sich allerdings wenig beeindruckt und bekamen bereits drei Minuten später auf der Gegenseite die große Chance zum Ausgleich. Der Ex-Werderaner Levin Öztunali traf aus rund 20 Metern die Latte, Bremens Torwart Jiri Pavlenka konnte dem Ball in der Szene nur hinterhersehen.

Die Gäste hatten nun mehr Ballbesitz, Werder aber war die gefährlichere Mannschaft. Folge: Belfodil erhöhte auf 2:0. Der algerische Nationalstürmer, der in den vergangenen Wochen meist eine sehr unglückliche Figur gemacht hatte, setzte seine Körpergröße von 1,91 Metern im Strafraum klug ein, sein Bogenlampenkopfball fiel ins lange Eck. Es war Belfodils erstes Bundesligator, das der Angreifer am Spielfeldrand mit Ersatzspieler Lamine Sané und Co-Trainer Tim Borowski feierte. Wenig später hätte Maximilian Eggestein dann sogar zum 3:0 treffen können, doch seinen Schuss aus zwölf Metern parierte der Mainzer Torwart Robin Zentner (26.). Doch auch die Mainzer bekamen in der ersten Halbzeit noch eine hervorragende Möglichkeit: Pablo De Blasis tauchte nach einem Ballverlust vom insgesamt schwachen Florian Kainz plötzlich frei vor Pavlenka auf, doch der Bremer Torhüter parierte mit dem rechten Fuß überragend (34.).

Zu wenig Offensivgeist nach dem Wechsel

„Wir spielen guten Fußball, sind präsent und aggressiv“, lobte Werders Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald in der Halbzeitpause bei Sky. Für den Auftritt in der zweiten Halbzeit galt das indes nichtmehr. Die Bremer schalteten mehrere Gänge zurück, verwalteten das Ergebnis nur noch, spielten ihre Angriffe nicht mehr so konsequent zu Ende wie noch in Halbzeit eins. Eggestein zum Beispiel vertändelte den Ball in einem Dribbling, statt die Kollegen anzuspielen (54.). „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne gespielt“, sagte Kainz nach Spielschluss bei Sky. Und so kamen die Mainzer noch einmal ins Spiel zurück. Robin Quaison verkürzte für die Rheinhessen auf 1:2 (70.), nachdem zuvor die Bremer Innenverteidiger Milos Veljkovic und Niklas Moisander ganz alt aussahen. Das Bremer Publikum musste also noch mal zittern – und wurde in der Nachspielzeit still: Mit dem letzten Angriff traf Frei zum Ausgleich – und so feiert Werder Weihnachten nun nicht auf Tabellenplatz 14, sondern auf Relegationsplatz 16. Immerhin vor dem Hamburger SV. Das ist doch auch was.