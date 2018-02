Das Spiel in Bildern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Last-Minute-Sieg auf Schalke

(mw)

Was für ein Spiel, was für ein wichtiger Sieg! Werder dreht einen 0:1-Rückstand und gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit noch 2:1 auf Schalke.