Unser Kolumnist Lou Richter beschäftigt sich mit der Normalität in unnormalen Zeiten. (WESER-KURIER)

Normalerweise ist die Normalität ja ganz normal. Momentan ist sie das eben nicht, sie ist nämlich „neu“. Soziale Distanz (schade), AHA-Regeln (richtig), „Alu-Hüte“ gegen „Schlafschafe“ (falsch) – das kann nur übergangsweise normal erscheinen. In Sachen Werder hatte ich die abgefahrene Idee, dass nach der abnormen letzten Saison wieder etwas alte Normalität zurückkehren könnte, dass der schockstarre Blick in den Abstiegs-Abgrund abgehakt wird. Und was ist? Klaassen und Rashica werden mutmaßlich den Verein verlassen; zwei Leistungsträger, auch wenn sie in der letzten Saison etwas träger waren. Und im Weserstadion steigt nach der zarten Rückkehr der Fans wieder ein Geisterspiel. Das ist doch nicht normal!

Was ist eigentlich normal bei Werder? Die Grün-Weißen stehen nach dem Start in diese Saison auf Platz 11 (also in der Tabelle, nicht da, wo die Bundesligafrauen kicken). Elfter – das ist für Werder so normal wie für Trump die dreiste Lüge. Ungelogen: Wer sich mathematisch verausgabt und die Durchschnittsplatzierung der Bremer in den letzten zehn Jahren ermittelt, findet raus: Elfter. Und wenn man die aktuelle Auflistung der Kadermarktwerte betrachtet, kommt raus: Elfter. Zehn Bundesligisten haben eine kostspieligere Truppe als Werder, sieben buttern weniger in das ballernde Personal.

Mängel in der Umsetzung

Wenn die Bremer also diese Saison da beenden, wo sie aktuell stehen, wäre das total normal. Elfter. Punkt. Das kann man als Europacup-Nostalgiker ambitionsarm finden oder als Untergangsprophet zu optimistisch, aber es wäre eben normal. Leider ging die Saison schon mal in der Art eines Tabellenletzten los. Das Spiel gegen Hertha BSC war so leb- und leidenschaftslos wie eine Dose Ravioli, auf Schalke normalisierte sich der Auftritt. Normal muss für Werder die bedingungslose Umsetzung von Fußball-Primärtugenden sein, zum Beispiel Laufbereitschaft, Zweikampfwille und taktische Disziplin. Also laufen wie Hasen, beißen wie Piranhas und zwischendrin Fußball spielen, als würde man das beruflich machen.

Normalerweise sollte diese Saison besser verlaufen als die letzte. Aber bei Werder droht eine Problematik, die in so vielen Bereichen unseres Lebens zwickt: Es mangelt nicht an der Erkenntnis, sondern an der Umsetzung. Wir wissen, Rauchen ist gut gegen die Gesundheit, qualmen aber weiter. Wir wissen, was beim Klima schiefläuft, wir tun nur nix dagegen. Bei Werder herrscht gewaltiger Durchzug, denn das Transferfenster steht noch bis Montag sperrangelweit offen.

Die Erkenntnis ist klar: Wenn wichtige Spieler gehen, müssen Neuverpflichtungen kommen, etwa ein erprobter, defensiver Mittelfeldspieler, eine Schlüsselposition jeder Mannschaft, die gerne mal gewinnt. Was wären Werders Double-Sieger 2004 ohne Frank Baumann gewesen? Der muss jetzt noch an ein paar Drähten ziehen. Normalerweise, das zeigten die letzten Jahre, übertrifft Baumann seine Normalform kurz vor dem Ende der Transferperiode. Wir wünschen alles Gute, auch den Angestellten in den kurzen Hosen gegen Arminia Bielefeld. Rüstige Senioren erinnern sich an ein 8:1 gegen die Ostwestfalen. Das war nicht normal – ein jetziger Sieg wäre dagegen in diesen neunormalen Zeiten nicht einfach normal, sondern super.