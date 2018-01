Thomas Delaney hat die meisten Kilometer gemacht. Lamine Sané hat die beste Zweikampfquote. Max Kruse hat die meisten Tore geschossen. Jiri Pavlenka hat keine Minute verpasst. Aron Johannsson hat nur fünf Minuten gespielt. 17 Spieltage, 22 Profis, 22 Bewertungen – die MEIN-WERDER-Redaktion blickt auf die Leistungen der Werder-Profis in der Hinrunde der Saison 2017/2018 zurück.

Maximilian Eggestein

Einsätze (Spielminuten): 16 (1200)

Tore/Vorlagen: 1/0

Passquote: 77,8 Prozent

Zweikampfquote: 49,1 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,3

Er läuft und läuft und läuft – vor allem, seit Florian Kohfeldt Trainer ist. Der ältere der beiden Eggestein-Brüder hat in den bisherigen sieben Ligaspielen unter der Leitung von Werders neuem Coach im Schnitt 13,3 Kilometer pro Partie zurückgelegt. Das ist der absolute Spitzenwert im Team. Gemeinsam mit Philipp Bargfrede und Thomas Delaney bildet der Junioren-Nationalspieler das Herzstück im Bremer Spiel. 2017 war sein großes Jahr!

Philipp Bargfrede

Einsätze (Spielminuten): 13 (698)

Tore/Vorlagen: 1/1

Passquote: 75,6 Prozent

Zweikampfquote: 55,7 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,2

Der Franz. So haben ihn die Mitspieler jedenfalls nach dem Überraschungssieg in Dortmund gerufen, weil er zuvor als Libero vor der Abwehr überzeugt hat – so wie einst Franz Beckenbauer. Anfangs unter Nouri mal in der Startelf, mal draußen, unter Kohfeldt gesetzt und extrem wichtig für Werder. Seine Vertragsverlängerung ist reine Formsache.

Milos Veljkovic

Einsätze (Spielminuten): 15 (1305)

Tore/Vorlagen: 0/0

Passquote: 76,2 Prozent

Zweikampfquote: 58,3 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,1

Viel hatte nicht gefehlt im Sommer 2016, und Milos Veljkovic wäre jetzt nicht mehr bei Werder. Viktor Skripnik hatte den Abwehrspieler damals aussortiert, Veljkovic wollte wechseln – ließ sich von Sportchef Frank Baumann aber dazu überreden, noch ein bisschen Geduld aufzubringen. Und heute? Ist Skripnik längst Geschichte und Veljkovic gesetzt. 15-mal ist der Serbe in der Liga zum Einsatz gekommen, häufiger als jeder andere Innenverteidiger. Es steht zu befürchten, dass längst auch andere Klubs auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden sind.

Max Kruse

Einsätze (Spielminuten): 12 (925)

Tore/Vorlagen: 4/3

Passquote: 79,2 Prozent

Zweikampfquote: 40,2 Prozent

Mein-Werder-Note: 3,0

Er würde so gerne mit Deutschland zur WM 2018 nach Russland fahren. In der Form der vergangenen Wochen zumindest theoretisch denkbar, in der Form zu Saisonbeginn definitiv nicht. Fakt ist: Werder braucht einen Kruse in Topform, um die Klasse zu halten.

Jiri Pavlenka

Spiele: 17 (1530 Minuten)

Gegentore: 20

Passquote: 55,4 Prozent

Mein-Werder-Note: 2,8

War das klug? Drei Millionen Euro für einen Torwart auszugeben, der bisher nur in der tschechischen Liga gespielt hat? Ja, das war ein gutes Geschäft. Nach einer (kurzen) Phase der Akklimatisierung etablierte sich der 27-Jährige als bester Werder-Torwart seit dem Abgang von Tim Wiese. Schaffte es, fünf Mal ohne Gegentor zu bleiben, was für Werder-Verhältnisse unerhört gut ist. Hat im Spiel mit dem Fuß und bei hohen Bällen Verbesserungsbedarf. Stark im Eins-gegen-eins, Super-Reflexe auf der Linie.

