Theo Gebre Selassie (Mitte) lässt sich von Tahith Chong und Manuel Mbom für seinen Treffer zum 1:0 feiern. (nordphoto)

Lange genoss das Trikot mit dem Tannenbaum anstelle der Werder-Raute den Ruf eines Glücksbringers. Ausgesprochen positiv war die Bilanz der Bremer, wenn sie im letzten Spiel des Jahres das Tannenbaum-Trikot trugen. Im vergangenen Jahr setzte es in diesem Outfit allerdings die bittere 0:5-Heimpleite gegen Mainz – eines der schlimmsten Spiele in einer insgesamt schlimmen Saison. Es hätte also durchaus Gründe dafür gegeben, das Tannenbaum-Trikot endgültig einzumotten, doch am Mittwochabend lief Werder zum insgesamt 17. Mal damit auf und gewann bei Hannover 96 mit 3:0. Die Bremer zogen somit am Tag vor Heiligabend souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Mainz hatte Trainer Florian Kohfeldt seine Startelf gleich auf vier Positionen umgestellt. Marco Friedl fiel kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus, sodass Kapitän Niklas Moisander mal wieder von Anfang an spielen durfte. Milos Veljkovic ersetzte den angeschlagenen Ömer Toprak. Manuel Mbom und Tahith Chong rückten für Kevin Möhwald und Yuya Osako ins Team. Dazu änderte sich die Grundordnung. Aus der Viererkette von Mainz wurde wieder eine Dreierkette mit Veljkovic, Christian Groß und Moisander. Mbom und Maximilan Eggestein bildeten davor eine Doppel-Sechs. Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson kamen über die Außenbahnen. Vorne spielten Romano Schmid und Tahith Chong hinter der einzigen Spitze Josh Sargent.

Treffer im zweiten Versuch

Werder übernahm gegen den Zweitligisten von Beginn an die Spielkontrolle und hatte mehr Ballbesitz als der Gegner. Wie so oft, offenbarten die Bremer zunächst allerdings Probleme im Spielaufbau. Zu viele Querpässe, zu wenig Kreativität. Einige Halbchancen mal ausgenommen, wurde es erst einmal nicht gefährlich für Hannovers Torwart Michael Ratajczak, der erneut für den verletzten Michael Esser spielte. Die erste große Gelegenheit vergab Gebre Selassie, der nach einer Augustinsson-Flanke weit über das Tor zielte (27.). Wie sich kurz darauf herausstellte, war das allerdings nur der Probelauf. In der 30. Minute flankte Augustinsson wieder auf Gebre Selassie, und dieses Mal schoss der Tscheche den Ball trocken per Direktabnahme zum 1:0 ins Netz (30.).

Hannovers Plan, stabil zu stehen und erst einmal das Unentschieden zu halten, wurde damit über den Haufen geworfen. Der Tabellenzwölfte der zweiten Liga zeigte sich beeindruckt, und Werder legte sofort nach. Nach einem entschlossenen Solo durch das Mittelfeld steckte Moisander den Ball durch auf Sargent, der eiskalt zum 2:0 vollstreckte (32.). Werder war nun klar überlegen. Ratajczak lenkte einen 16-Meter-Schuss von Eggestein gerade so über die Latte (38.). Beim Stand von 2:0 ging es in die Pause.

Chong verpasst Vorentscheidung

Kohfeldt gönnte dem gut aufgelegten Augustinsson eine Pause und brachte Felix Agu für die zweite Hälfte als Linksverteidiger. In der 48. Minute hätte Chong schon für die Vorentscheidung sorgen können, als er Timo Hübers den Ball stibitzte und dank seiner Schnelligkeit auf und davon war. Der Flügelstürmer scheiterte jedoch an Ratajczak und traf im Nachschuss das Außennetz. Auf der Gegenseite hatten die Hannoveraner ihre bis dahin beste Chance, als Hübers den Ball nach einer Ecke am Tor vorbei spitzelte (51.). Die Gastgeber erhöhten nun den Druck. Werder-Torwart Jiri Pavlenka musste seinen Strafraum verlassen, um vor dem heranstürmenden Hendrik Weydandt zu klären (53.).

Kurzzeitig sah es so aus, als könnten die Bremer die Spielkontrolle verlieren, doch dann glänzte der Erstligist durch Effizienz. Chong setzte sich gut durch und flankte scharf vor das Tor, wo Mbom den Ball zum 3:0 über die Linie drückte (60.). Für den Mittelfeldspieler war es der erste Treffer für die Werder-Profis. Die Partie war entschieden. Patrick Erras und Eren Dinkci, der Matchwinner von Mainz, durften noch etwas Spielpraxis sammeln. Kurz vor dem Ende wurden auch Nick Woltemade und Ilia Gruev eingewechselt. Die Bremer brachten den verdienten Erfolg ohne größere Probleme ins Ziel, Hannover kam über 90 Minuten zu keiner einzigen Großchance.

Nach einem schwierigen Jahr können die Werder-Profis nun entspannt in die kurze Weihnachtspause starten und erst einmal durchatmen. Auf den Sieg in Mainz, der vorerst den Absturz in der Liga verhinderte, folgte das ungefährdete Weiterkommen gegen Hannover. Der Achtelfinaleinzug spült zusätzliche Einnahmen in Höhe von 700 000 Euro in die leeren Kassen. Auf wen Werder in der nächsten Pokalrunde trifft, zeigt sich bei der Auslosung am 3. Januar.