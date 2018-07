Werder-Keeper Jiri Pavlenka hat sich im Testspiel gegen den 1. FC Köln (0:1) am Freitagabend eine leichte Muskelverletzung am Rücken zugezogen. Das verriet Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Samstagabend nach dem Blitzturnier in Essen, das Werder auf Platz drei beendet hatte. Pavlenka war deshalb auch nicht mit nach Essen gereist. Der Tscheche hatte sich stattdessen direkt vom Trainingslager im Zillertal auf den Weg zurück nach Bremen gemacht. „Es ist aber nichts Schlimmes“, sagte Kohfeldt, „das war eine reine Vorsichtsmaßnahme.“