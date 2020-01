Davie Selke kehrt zu Werder zurück. (dpa)

Jetzt ist es perfekt: Werder leiht Davie Selke von Hertha BSC aus. Die Vertragskonstellation ist speziell. Das Leihgeschäft läuft über 18 Monate. Ist Werder im Sommer 2021 noch in der Bundesliga, greift nach Informationen des WESER-KURIER eine Kaufverpflichtung. Die Ablösesumme liegt bei etwa 12 Millionen Euro.

Hinzu kommt das Gehalt, das bei Hertha bei 3 bis 3,5 Millionen Euro pro Jahr liegt. Für einen Wechsel nach Bremen habe Selke deutliche Gehaltseinbußen in Kauf genommen, ist aus dem Umfeld des Klubs zu hören. Zu den Top-Verdienern dürfte er bei Werder dennoch gehören.

Frank Baumanns Bemühen, im Abstiegskampf eine Verstärkung für den Sturm zu holen, hat mit dem Wechsel Selkes zu einem positiven Ende geführt. Für Tore steht der 1,94 Meter große Angreifer nicht unbedingt, wohl aber für großen Einsatz und Aggressivität. Einen Treffer in 19 Einsätzen erzielte Selke in dieser Saison für Hertha. In Bremen, wo er von 2013 bis 2015 in 36 Bundesligaspielen zehn Tore erzielte, war seine Treffer-Quote besser.

In Kürze dürfte Werder den Wechsel im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell bekanntgeben.