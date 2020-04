Werder plant für die neue Saison fest mit Romano Schmid. (imago images)

Anfang April hatte Romano Schmid im Interview mit dem WESER-KURIER noch gesagt, er habe kein Problem damit, mit seiner Zukunftsplanung zu warten, bis Werder sich meldet. Die Geduld hat sich gelohnt: Am Sonntag teilte Werder mit, dass der verliehene Mittelfeldspieler zur neuen Saison nach Bremen zurückkehrt. Schmid war im Januar 2019 von RB Salzburg an die Weser gewechselt und wurde wenig später an den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC verliehen. Sein Kontrakt bei Werder läuft bis 2023.

„Romano hat bis zur Pause eine sehr gute Saison in Österreich gespielt. Er ist Stammkraft beim Wolfsberger AC und konnte auch Erfahrungen in der Europa League sammeln. Mit diesen Eindrücken wird er zur neuen Saison zu uns zurückkehren und ein fester Bestandteil unseres Bundesliga-Teams sein. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine ersten Schritte in der Bundesliga machen wird“, wird Werders Sportchef Frank Baumann in der Klubmitteilung zitiert.

Schmid verlieh seiner Freude über die Entscheidung Ausdruck: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, nächste Saison ein Teil von Werder Bremen sein zu dürfen. Werder ist ein großer Klub und ich habe schon immer davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen." Wenn die österreichische Bundesliga weitergehe, wolle er sich aber erst einmal voll auf den Wolfsberger AC konzentrieren, der aktuell Rang vier belegt. In 29 Pflichtspielen kommt Schmid in der aktuellen Saison bislang auf drei Treffer und neun Torvorlagen. Beim WAC spielt der österreichische U21-Nationalspieler, der sich auch im Blickfeld des A-Nationalteams befindet, vor allem auf der Achter-Position im Mittelfeld. Er kann auch offensiver als Zehner eingesetzt werden.