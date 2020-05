Ein Mann mit großer Erfahrung: Der frühere Werder-Manager Willi Lemke. (dpa)

Werders langjähriger Manager Willi Lemke würde sich in der Taskforce „Zukunft Profifußball“ der Bundesliga engagieren. Dazu hatte ihn Werders Geschäftsführer Klaus Filbry aufgefordert. „Ich habe große Erfahrung in diesem Bereich und bringe mich gerne ein“, erklärte Lemke am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport1.

DFL-Chef Christian Seifert möchte die Taskforce gründen, „weil wir nicht so weitermachen sollten wie bisher“, sagte der in Frankfurt sitzende Spitzenfunktionär mit Blick auf die öffentliche Kritik an der Fußball-Branche, die in vielen Bereichen die Bodenhaftung verloren hat. Der Rekordmeister FC Bayern München hat bereits angekündigt, seinen neuen Vorstand Oliver Kahn gerne dafür abzustellen.