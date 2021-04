Willi Lemke wurde als Manager von Werder-Bremen zu einer legendären Figur der Bundesliga. (dpa)

Zum Wohle des SV Werder Bremen haben Willi Lemke und Otto Rehhagel in den großen Jahren des Vereins so manches Ding gedreht und auch unmöglich erscheinende Transfers möglich gemacht. Und während die Konkurrenz noch staunte, wurde schon der nächste Plan ausgeheckt. Nur einen einzigen Transfer hat Lemke in seinen 17 Jahren als Werder-Manager nicht hinbekommen: den von Stefan Effenberg im Sommer 1994. Im neuen Werder-Magazin „Titel, Typen und Triumphe“ des WESER-KURIER über die Ära von Thomas Schaaf erzählt Lemke, was damals passierte – und warum das vor allem für Rehhagel peinlich wurde.

„In all den Jahren nur einen Transfer nicht geschafft zu haben, ist wirklich nicht viel“, sagt Lemke, „aber es war trotzdem bitter. Es hat mir auch wahnsinnig leidgetan, aber da lief alles schief.“ Dabei begann aus Lemkes Sicht zunächst alles gut. „Ich war in Florenz, um mit dem Verein und mit der Familie Effenberg alles auszuhandeln. Denn Effes Manager war ja seiner Frau. Wir sind uns auch handelseinig geworden, die beiden waren mit allem einverstanden. Was ich nicht hinbekommen habe bei dieser Reise, das war eine Einigung mit dem AC Florenz. Als der Vertrag mit den Effenbergs perfekt war, habe ich zu Ihnen gesagt: Wunderbar, ich muss aber einschränkend sagen, dass wir es von der Zustimmung des AC Florenz abhängig machen, mit denen konnte ich mich noch nicht über die Ablöse einigen.“

Stefan Effenberg spielte 1994 für Deutschland bei der WM in den USA. (dpa)

Man vereinbarte deshalb einen neuen Termin, der in München stattfand. Anders als sonst in den 17 Jahren war Lemke diesmal nicht alleine bei den Gesprächen, sondern Werder-Vize Klaus-Dieter Fischer wollte dabei sein. Nun entwickelten sich die Verhandlungen aber unerwartet. Lemke: „Kaum hatten wir mit dem AC Florenz alles geklärt, da sagten die Effenbergs: Nachdem Sie das mit dem Verein jetzt so toll geschafft haben – da ist doch auch noch was für uns drin! Wir würden Ihnen gerne noch mal unsere Vorstellungen klarmachen.“

Lemke war ein erfahrener Verhandler, den erschreckte das zunächst einmal nicht. Fischer reagierte erzürnt auf den Vorstoß der Effenbergs, für ihn galt als Bremer das gesprochene Wort. Auch das war nachvollziehbar. Und so reagierte auch Lemke, seinem Chef bei Werder folgend, ablehnend. Heute sagt Lemke: „Ich bin sicher, wenn wir nicht beide sofort abgebrochen hätten, dann wäre vielleicht noch was möglich gewesen.“ So aber musste Lemke zum ersten Mal in seinem Leben zu Rehhagel gehen und berichten, dass ein Transfer nicht klappen würde.

Mehr zum Thema Werder-Kolumne Warum Werder neue Vorbilder und Veränderungen braucht Werder steckt wieder im Abstiegskampf, wie vor einem Jahr. Die Pandemie ist dabei aber nicht an allem schuld, das zeigt ein Blick auf andere Klubs, schreibt Chefreporter ... mehr »

Wenige Tage später musste Lemke dann erfahren, dass Mönchengladbach durch den damaligen Manager Rüssmann die Bremer bei dem Transfer ausgebootet hatte. „Das Blöde für uns alle dabei war: Otto hatte der Sportbild ein Interview gegeben mit der Überschrift: Wie ich die Effenbergs nach Bremen holte“, erinnert sich Lemke, „das war natürlich furchtbar! Am Mittwoch erschien die Sportbild, am Sonntagabend vorher erfuhr Otto vom geplatzten Wechsel. Da war der Redaktionsschluss aber schon vorbei.“

Werders wunderbare Jahre: Das neue Magazin "Titel, Typen & Triumphe" des WESER-KURIER ist jetzt im Handel. (WK)

Zur Sache

„Titel, Typen und Triumphe“ heißt das neue Magazin des WESER-KURIER über die wunderbaren Jahre, die Werder Bremen mit Thomas Schaaf erlebte. Ob als Spieler oder als Trainer: Mit Schaaf räumte Werder die großen Titel ab. Zwischen 1988 und 2009 gewann der SV Werder neun bedeutende Titel, wurde mehrmals Meister und Pokalsieger, feierte das Double und holte einen Europapokal an die Weser. Werders Mannschaften waren gespickt mit tollen Typen. Viele von ihnen und auch Schaaf selbst erzählen nun, wie die Trophäen nach Bremen kamen und was hinter den Kulissen passierte. Das Magazin ist erhältlich ab dem 24. April im Buch- und Zeitschriftenhandel, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16 sowie schon jetzt in unserem Online-Shop. 110 Seiten, 9,80 Euro.