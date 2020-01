Leonardo Bittencourt quält sich aktuell trotz einer Verletzung durch das Training und die Spiele. (nordphoto)

Leonardo Bittencourt hatte am Donnerstag bemerkenswert offene Worte gefunden. Seit dem Mallorca-Trainingslager quält sich Werders Offensivspieler trotz einer Kapselverletzung im Knöchel durch das Training und die Spiele. „Grundsätzlich wäre es besser, eine Pause einzulegen, aber das kommt für mich nicht infrage“, sagte Bittencourt, der gerade nach Spielen Schmerzen im Knöchel hat. „Schön ist es nicht, aber in der jetzigen Phase muss man auch mal auf die Zähne beißen.“

Spielt der 26-Jährige trotz seiner Verletzung, weil Werder momentan mal wieder mehrere Spieler fehlen? Gerade auf der rechten Seite, auf der Bittencourt zuletzt zum Einsatz kam, gibt es aufgrund der Ausfälle von Theo Gebre Selassie und Michael Lang kaum Alternativen. Trainer Florian Kohfeldt betonte am Freitag jedoch: „Das ist nicht der personellen Situation geschuldet. Leo will spielen und kann spielen.“ Dass der Knöchel nach Belastungen anschwillt, ist laut Kohfeldt „eine leichte körperliche Reaktion. Das ist ganz normal.“ Zudem müsse Bittencourt wegen der Verletzung nicht dauerhaft Schmerzmittel einnehmen, betonte der Trainer. „Dann wäre es was anderes.“ Also wird Bittencourt auch gegen die TSG Hoffenheim, von der Werder ihn ausgeliehen hat, wieder im Kader stehen und auf die Zähne beißen.