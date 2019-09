Zuletzt gab es regelmäßig Hiobsbotschaften über neue Ausfälle, wenn Werder das Abschlusstraining vor einem Spiel absolvierte. Für die Bremer ist zu hoffen, dass sich das an diesem Freitag nicht wiederholt. Ab 13 Uhr bittet Trainer Florian Kohfeldt seine Spieler auf den Trainingsplatz am Weserstadion. Am Nachmittag reist die Mannschaft dann nach Dortmund, wo am Sonnabend ab 18.30 Uhr die Partie beim BVB ansteht.