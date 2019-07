Werders Trainingslager im Zillertal ist schon fast wieder vorüber. Bevor die Mannschaft am Sonntag zurück nach Bremen reist, steht aber noch ein Programmpunkt an. Werder testet am Sonnabend gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98. Anpfiff ist um 12.30 Uhr im Parkstadion von Zell am Ziller.