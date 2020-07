Max Eberl, hier im Gespräch mit Werders Frank Baumann, hat es mit Borussia Mönchengladbach vorgemacht. Er führte den Verein nach der Relegation mehrfach in die Champions League - ohne dieses Ziel zu formulieren. (nordphoto)

Der schlimmste Fall wurde in der Relegation vermieden, Werder muss nach Wochen und Monaten des Zitterns nicht runter in die zweite Liga, was den Verein wirtschaftlich und sportlich mindestens weit zurückgeworfen hätte. So aber wird weiterhin Erstligafußball in Bremen gespielt, mit deutlich mehr Einnahmen und prominenteren Gegnern: FC Bayern statt Erzgebirge Aue, Dortmund statt Darmstadt, Schalke statt Sandhausen – für Werders Vereinsführung steckt darin natürlich auch eine große Chance, den Klub doch noch in die gewünschte Richtung zu entwickeln, vielleicht sogar bis zurück in den Europapokal, auch wenn das nun keiner mehr offen aussprechen wird.

Manager Frank Baumann hat diese Chance bereits erkannt, schließlich gibt es eine Reihe guter Vorbilder, die Werder nun den Weg weisen. Ligakonkurrenten wie Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim habe alle in der Relegation den Klassenerhalt sichern müssen, teils war das sehr knapp, und doch haben sie sich in den Jahren danach hervorragend entwickelt. Bei Mönchengladbach führte das unter der klugen Regie von Max Eberl bereits mehrfach bis in die Champions League, Frankfurt wurde dank der mutigen Transferentscheidungen von Fredi Bobic Pokalsieger und spielt ebenso international wie Wolfsburg und Hoffenheim, die vorher in Europa kaum jemand kannte.

„Man kann sich erholen“

„Die haben sich alle über die Relegation gerettet, und das sind Vereine, die deutlich mehr Möglichkeiten haben, das muss man schon sagen“, betont Baumann, „das zeigt einfach auch diesen Verdrängungswettbewerb, den es in der Bundesliga gibt. Wenn man mal eine schlechte Saison spielt, kann man auch als sehr ambitionierter Klub unten rein rutschen. Man kann sich aber auch davon erholen, das haben diese Klubs gezeigt.“

Auch Werder will sich vom kollektiven Schock der schlechten Leistung erholen – sich dabei aber treu bleiben. Baumann sagt es mit Blick auf die Vorbilder so: „Ich glaube schon, dass diese Klubs ein Stück weit für Kontinuität und eine gewisse Ruhe standen. Vereine, die unruhiger hantiert und reagiert haben, die haben eher Probleme bekommen und spielen jetzt vielleicht nicht mehr in der ersten Liga.“ Werder hingegen hat ebenfalls diese Ruhe bewahrt, will Baumann damit sagen, „und das ist etwas, glaube ich, was uns auch in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und was auch in der Zukunft eine Stärke von uns sein kann, dass wir auch dort ein Stück weit ein besonderer Klub sind. Dass wir uns nicht von einem öffentlichen Druck in einigen Entscheidungen treiben lassen, sondern immer nach unserer Überzeugung handeln und durch gute Arbeit einfach auch wieder erfolgreicher agieren in den nächsten Jahren.“

Kohfeldt hat extrem viel Lust darauf

Das entscheidende Stichwort ist besagte „gute Arbeit“, denn die wurde bei all diesen Vorbild-Vereinen nach der Relegation geleistet, vom Management über den Trainerstab bis zur Scoutingabteilung. Nur dadurch war der Erfolg möglich. Florian Kohfeldt hat als verantwortlicher Cheftrainer bereits deutlich gemacht, dass er diese Herausforderung nicht nur annimmt, sondern sich auch darauf freut: „Wir wollen diesen neuen Weg gemeinsam gehen, der Teile des alten Weges beinhaltet, nämlich in Bremen mutigen, attraktiven und sehr gerne auch erfolgreichen Fußball zu spielen. Das ist in der nächsten Saison ein anderer Weg als in der vergangenen, es ist ein herausfordernder Weg, der wieder deutlich mehr den Entwicklungsschritt einzelnen Spieler und der Mannschaft betrifft. Ich habe extrem viel Lust, diesen Weg zu gehen.“

Werder muss ja nicht hinter Klubs wie Freiburg, Union, Mainz, Köln oder Augsburg rangieren. Auch diesen Ehrgeiz machte Kohfeldt bereits deutlich: „Natürlich hat Werder Bremen einen finanziellen Rahmen, den haben andere aber auch.“ Und dann entscheidet vor allem, wer in diesem Rahmen die bessere Arbeit abliefert. Zuletzt war das nicht Werder. Und das soll sich nach der vielleicht heilsamen „sportlichen Nahtoderfahrung“ in der Relegation, wie Werders Bosse es nannten, nun wieder ändern. Man darf gespannt sein.