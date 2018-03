Ishak Belfodil ist noch bis zum Saisonende an Werder ausgeliehen. (Imago)

Herr Belfodil, was ist für Sie Heimat?

Ishak Belfodil: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie in Frankreich sehr vielen Kindern aus Einwandererfamilien stellen könnten. Und ich glaube, viele könnten diese Frage nicht beantworten.

Sie auch nicht?

Nein. Ich bin in Algerien geboren und dann als Kind mit meiner Familie nach Frankreich gezogen. Ich kann also nicht genau sagen, ob ich eher Algerier oder eher Franzose bin. Für mich ist das aber auch nicht wichtig.

Wie war Ihre Kindheit in Algerien?

Sehr schön. Wir haben in sehr guten Verhältnissen gelebt, in der algerischen Hauptstadt Algier. Wir hatten eine tolle Wohnung, ein tolles Leben, aber als Kind nimmt man ja eh alles um sich herum positiv wahr.

Sie haben in guten Verhältnissen gelebt, trotzdem ist Ihre Familie nach Frankreich ausgewandert. Warum?

Ich bin sechs oder sieben Jahre alt gewesen, als wir aus Algerien weggegangen sind. Das ist kurz vor meiner Einschulung gewesen. Mein Vater hatte beschlossen, dass wir nach Frankreich gehen, weil ihm das Schulsystem dort besser gefallen hat. Die Kinder werden enger betreut als in Algerien, alles ist besser organisiert. Für mich ist das okay gewesen. Wir sind vorher schon häufiger zu Besuch in Frankreich gewesen, bei Bekannten und Verwandten von meinen Eltern. Uns hat es dort immer gut gefallen.

Sie sind mit Ihrer Familie nach Paris gezogen, in eine der berüchtigten Vorstädte, die von Kriminalität und Armut geprägt sind. Wie ist das Leben dort gewesen?

Hart. Paris ist eine Stadt mit zwei Gesichtern. Es gibt das reiche, schöne, weitläufige Paris für die Touristen und die wohlhabenden Leute. Und dann gibt es die Vorstädte, die sogenannten Banlieues. Das ist eine andere Welt. Die Menschen dort haben viele Probleme: Gewalt, Drogen, kein Geld, fehlende Perspektiven. Aber trotz der vielen negativen Aspekte habe ich dort eine schöne Kindheit verbracht, und die habe ich auch nie eintauschen wollen.

Haben Sie heute noch Kontakt zu Freunden von damals?

Natürlich. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, nach Paris zu fahren, gehe ich immer auch in mein altes Viertel zurück und treffe mich mit den Leuten von früher.

Und wie geht es den Leuten von früher?

Einige haben die typische Banlieue-Karriere eingeschlagen, haben kleinere oder größere Dummheiten gemacht. Einige sind auch im Gefängnis gewesen. Aber sie alle sind immer noch meine Freunde, ich bin schließlich mit ihnen aufgewachsen.

Haben Sie als Jugendlicher auch mal eine Dummheit begangen?

Ich habe sicher auch mal was Falsches gemacht, aber garantiert nichts Schlimmes. Zum Glück bin ich nie in größere Probleme hineingezogen worden. Ich hatte ein sehr gutes Elternhaus, da wurde viel Wert auf Erziehung und Bildung gelegt. Und ich hatte das Glück, dass ich durch den Fußball aus der Banlieue herausgekommen bin. Ich konnte einen Weg einschlagen, der anderen aus meiner Clique versperrt geblieben ist. Sie müssen wissen, dass Leute wie ich, die aus der Banlieue kommen, immer gleich in eine Schublade gesteckt werden und sich doppelt und dreifach anstrengen müssen, um das zu erreichen, was Leute aus den besseren Stadtteilen im ersten Anlauf bekommen. Deshalb ist für viele Jugendliche aus der Banlieue der Sport neben der Musik die einzige Chance auf ein besseres Leben.

Welche Rolle hat die Religion in Ihrer Entwicklung gespielt?

Der Islam ist für mich eine Art Leitfaden gewesen, aus der Banlieue herauszukommen. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, den Koran zu lesen und fünfmal am Tag zu beten. Jetzt denken bestimmt viele: Er betet fünfmal am Tag, so oft? Aber ein Gebet dauert bloß fünf Minuten, das macht am Tag nicht mal eine halbe Stunde. Das ist nicht viel. Die Religion ist neben dem Fußball das gewesen, was mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Und die Religion hat mir auch geholfen, nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Ich bete übrigens auch heute noch fünfmal am Tag.

Sie haben es schon erwähnt: Durch Ihr Fußballtalent haben Sie es aus der Pariser Vorstadt heraus geschafft und sind mit 16 Jahren im Nachwuchszentrum von Olympique Lyon gelandet, einer Topadresse im europäischen Fußball. In Lyon wurden Sie früh mit Weltklassestürmer Karim Benzema verglichen, trotzdem ist Ihnen der Durchbruch dort nicht gelungen. Weshalb nicht?

Zunächst muss ich sagen, dass man in Frankreich sehr schnell mit Karim Benzema verglichen wird. Man muss bloß ein Fußballer mit algerischen Wurzeln sein, so wie Benzema. In meiner Mannschaft hatten wir damals vier oder fünf neue Benzemas, ich war einer davon. Ich habe das als Kompliment empfunden, nicht als Druck. Aber mein Problem war, dass ich unbedingt spielen wollte und sehr ungeduldig war. Und weil ich nicht so oft gespielt habe, bin ich gegangen.

Sie haben anschließend in Bologna, Parma, Mailand, Livorno, Abu Dhabi und Lüttich gespielt, aber nirgendwo länger als ein Jahr. Haben Sie nicht das Bedürfnis, irgendwo heimisch zu werden?

Natürlich wäre es nicht schlecht, auch mal längere Zeit für ein und denselben Verein zu spielen. Dagegen wehre ich mich auch nicht. Aber wenn die Möglichkeit besteht, sich verbessern zu können, dann mache ich das. Wenn man ein Angebot von einem Verein bekommt, der noch ein bisschen attraktiver ist als der aktuelle, dann sage ich: Das muss ich probieren.

Sie sagen, Sie wollen sich immer weiter verbessern. Wie passt da der Wechsel aus der ersten italienischen Liga in die Vereinigten Arabischen Emirate im Sommer 2015 dazu? Sportlich ist das ja eindeutig ein Rückschritt gewesen.

Ich habe in der Saison 2014/2015 zum zweiten Mal in Parma gespielt, aber der Verein ist Pleite gegangen. Alle Spieler sind plötzlich vertraglos gewesen. Also habe ich nach drei Jahren in Italien beschlossen, dass ich etwas Neues ausprobieren möchte. Ich wäre sehr gerne nach England gegangen. Es hat auch einige interessierte Vereine gegeben, aber keine konkreten Angebote. Dann habe ich das Angebot aus den Emiraten erhalten und mir gedacht: Das ist doch mal eine interessante Erfahrung, dort zu spielen. Nach einem Jahr bin ich aber wieder gegangen und habe auf das Geld dort verzichtet. Ich wollte lieber wieder zurück nach Europa.

Über Lüttich sind Sie im vergangenen Sommer in Bremen gelandet. Werder hat Sie für diese Saison ausgeliehen. Können Sie sich vorstellen, länger zu bleiben?

Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es geht mir gut in Bremen, und es wird von Tag zu Tag besser. Ich kenne aber die Verträge nicht, die zwischen den Vereinen bestehen. Ich bin nur ausgeliehen, es gibt eine Kaufoption, aber wie die Klauseln genau aussehen, das weiß ich nicht.

Hat denn mit Ihnen schon mal jemand darüber gesprochen, wie es im Sommer weitergehen soll?

Nein. Aber so würde das auch nicht ablaufen. Ich habe einen Berater, er kümmert sich um alles. Ich habe keine Ahnung, ob mit ihm schon Gespräche stattgefunden haben.

Im Winter soll es ein Angebot aus China gegeben haben, stimmt das?

Ja, es hat tatsächlich ein Angebot aus China gegeben. Mein ehemaliger Trainer aus Abu Dhabi trainiert jetzt eine Mannschaft in China, und er meinte, er könne mich dort gut gebrauchen. Er hat sogar bei Werder angefragt. Aber Werder hat sofort gesagt, dass sie mich auf keinen Fall abgeben möchten, weil ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Sie sind also nicht enttäuscht, dass der Wechsel nach China geplatzt ist?

Nein.

In Bremen hat es anfangs viel Verwirrung um Ihre Position gegeben. Werder hat Sie als Stürmer präsentiert, Sie haben hingegen mehrfach betont, ein Zehner zu sein. Können Sie die Verwirrung auflösen?

(lacht) Das Problem ist, dass die Position des Zehners in Deutschland ganz anders verstanden wird als in Frankreich. Nach meiner Definition spielt der Zehner im Angriff und wechselt sich mit dem Stürmer ab. Mal spiele ich vorne und suche den Abschluss, und mal laufe ich nach hinten und hole die Bälle. In Bremen ist mit dem Zehner aber offenbar etwas anderes gemeint. Hier denken bei einem Zehner alle an Mesut Özil. Aber ich bin kein Spielertyp wie Mesut Özil, und ich habe auch nie sagen wollen, dass ich auf der Position von Özil spielen muss. Ich bin nämlich kein deutscher Zehner, sondern ein französischer Zehner.

Sie sind jetzt 26 Jahre alt und haben bereits viele Länder kennengelernt. Wo möchten Sie in Zukunft spielen?

Die Bundesliga, die italienische Serie A, die englische Premier League und die französische Ligue 1 sind meine vier Lieblingsligen. Aktuell fühle ich mich sehr wohl in Deutschland. Nach dem schweren Start hat sich inzwischen unsere ganze Spielweise geändert, viele meiner Mannschaftskollegen sind mit der Zeit immer besser geworden, und mein Ziel ist es, den Rest der Saison so erfolgreich wie möglich zu spielen. Ich mag die Bundesliga. Ich könnte mir gut vorstellen, noch länger hier zu bleiben.

Und Sie werden auch nicht mehr so schnell ungeduldig, wenn Sie mal auf der Bank sitzen?

(lacht) Ich hasse es immer noch, nicht zu spielen. Es ist ganz furchtbar für mich. Aber ich zeige das jetzt nicht mehr so nach außen. Früher konntest du auf vier Kilometer Entfernung sehen, dass ich mies drauf bin, weil ich nicht gespielt habe. Jetzt versuche ich das einfach in positive Energie umzuwandeln und dann alles rauszuhauen, wenn ich eingewechselt werde.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.