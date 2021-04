Philipp Bargfrede (r.) gehörte im Spiel gegen Union Berlin zu den besseren Werder-Spielern. (Andreas Gumz)

Nun ist es tatsächlich passiert: Philipp Bargfrede hat sein Comeback beim SV Werder Bremen gefeiert, nachdem er im Sommer noch ausgemustert worden war. Die 1:3-Pleite beim 1. FC Union Berlin konnte der 32-Jährige zwar nicht verhindern, aber er gehörte nach seiner Einwechslung in der 64. Minute gewiss zu den besseren Bremern.

Bargfrede forderte sofort den Ball, agierte mutig, ging voll in die Zweikämpfe. Dabei hat er seit Juli kein Pflichtspiel mehr bestritten, konnte nach seiner Rückholaktion als erfahrener Spieler für die U 23 nur trainieren, weil die Regionalliga Nord in der Corona-Pandemie pausierte.

Seine Zahlen im Berlin-Spiel konnten sich mehr als sehen lassen: Die Nummer 44 hatte 21 Ballkontakte, gewann vier von vier Zweikämpfen und laut ran-Datenbank kamen auch alle 16 Pässe an. Von solchen Werten können seine neuen alten Kollegen nur träumen.

Bargfrede hat sich durchaus für weitere Einsätze empfohlen, obwohl natürlich abgewartet werden muss, wie der verletzungsanfällige Mittelfeldmann die Belastung verkraftet hat.