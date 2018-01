Frank Baumann sieht keinen Bedarf, etwas am Kader zu verändern. (nordphoto)

Der Schluss, den man ziehen muss, ist eigentlich ganz simpel: Werder steht auf Platz 16, also ist die Mannschaft nicht gut genug. Platz 16 bedeutet am Ende der Saison nur mit Glück den Klassenerhalt, mit etwas Pech den Abstieg. Zum Glück besteht jetzt, in der Winterpause, dank der Transferperiode die Möglichkeit, das zu ändern. Also: Neue Leute müssen her, ein Abstieg ist schließlich teurer als ein neuer Stürmer. Das weiß doch jeder.

Frank Baumann hat sich nun sehr zurückhaltend geäußert, als es um Neuzugänge im Winter ging. Er sei mit dem Kader zufrieden und verspüre nicht unbedingt die Notwendigkeit, ihn zu verändern. Das lässt sich durchaus als Absage an Neuzugänge interpretieren. Viele Fans sind entsetzt und reagieren entsprechend wütend bis ironisch auf die vermeintliche Tatenlosigkeit.

Zum Teil ist Baumann selbst schuld, nach dem Ausfall Fin Bartels kündigte er die Suche eines Nachfolgers an. Dass davon jetzt keine Rede mehr ist, darf verwundern. Ähnliches passierte ihm in der Sommerpause, als ein erst angekündigter Innenverteidiger am Ende nicht mehr benötigt wurde. Damit kratzt der Sportchef an seiner Glaubwürdigkeit.

Doch es gibt gute Gründe, einen Wintertransfer zu hinterfragen. Welche Klubs lassen in der Winterpause ihre Leistungsträger ziehen? Nur welche, die dafür sehr gut bezahlt werden, und das kann oder will Werder nicht. Selten stehen im Winter Angebot und Preis in einem gesunden Verhältnis. Soforthilfe, und um nichts anderes geht es ja, ist für Vereine wie Werder extrem schwer zu finanzieren.

Noch ein Faktor spricht dagegen, das ist Florian Kohfeldt. Dass er Spieler besser machen kann, hat er in kurzer Zeit eindrucksvoll bewiesen. Max Kruse ist das beste Beispiel, Ishak Belfodil ein weiteres, spannendes. Das nächste könnte Aron Johannsson sein. Warum also Geld für vermeintliche Verstärkungen ausgeben, statt das zu verbessern, was bereits da ist?

Selbstverständlich muss immer über Neuzugänge nachgedacht werden, das steht außer Zweifel. Immer sofort nach Neuem zu rufen, weil Vorhandenes nicht funktioniert, darf nicht die Lösung sein.