Für Jiri Pavlenka und seine Vorderleute wird es der nächste Versuch. Vielleicht klappt es ja endlich gegen den SC Paderborn. Die 13 Male vorher war es jedenfalls nicht gelungen, auch nur einmal zu Null zu spielen. Selbst in den beiden bisherigen DFB-Pokal-Runden gegen unterklassige Teams wurde dieses Ziel verfehlt. Und in der Liga war es letztmals im Mai soweit, als Werder am 33. Spieltag bei der TSG Hoffenheim durch ein 1:0 eine weiße Weste bewahrte.

Es herrscht also akuter Nachholbedarf. Schließlich könnten sowohl Pavlenka als auch die gesamte Abwehr den zusätzlichen Motivationsschub eines gegentorlosen Spiels ganz gut gebrauchen. Ein großes Thema ist es intern allerdings nicht, dass beim gegnerischen Team hoffentlich bald mal am Ende die Null steht. „Es wäre schön, aber es ist nicht wichtig am Wochenende“, sagte Werders Chefcoach Florian Kohfeldt deshalb. „Wichtig ist, dass wir gewinnen. Das ist das einzige, was mich interessiert.“