Johan Micoud ist Werder immer noch verbunden. (nordphoto)

Natürlich hatte auch er wieder fleißig mitgefiebert: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ließ seinen Emotionen folglich freien Lauf, als Werders Klassenerhalt unter Dach und Fach war. „Erst kein Pech und dann kam noch Glück dazu. Ich freue mich riesig! Ganz herzlichen Glückwunsch an Mannschaft und Trainer zum Klassenerhalt„, schrieb er via Kurznachrichtendienst Twitter. “Und macht so etwas bitte nie wieder mit einem älteren Herren.“ Und über die Pressestelle des Senats schob Bovenschulte hinterher: „Puh, das hätte Werder nach dem frühen Tor einfacher haben können. Jetzt freue ich mich erst einmal mit der Mannschaft und den Fans, dass wir auch im nächsten Jahr erstklassig sind. Und hoffe, dass wir so ein Jahr nicht noch einmal erleiden müssen. Das Ergebnis heute steht exemplarisch für eine völlig verkorkste Saison.“

Ähnlich formulierte es der Grünen-Politiker und Werder-Fan Jürgen Trittin: „Ein Eigentor gegen einen geschenkten Elfer – das glückliche Ende einer verkorksten Saison. Respekt für den FCH“, twitterte der 65-Jährige.

Aber nicht nur aus der Politik trudelten Gratulationen ein, auch ehemalige Werder-Profis ließen es sich nicht nehmen, in die grün-weißen Feierlichkeiten einzustimmen. Allen voran Doublesieger und Fan-Liebling Johan Micoud. „Es ist vollbracht! Glückwünsche... Es war schwierig, aber sie haben es„, freute sich der einstige Mittelfeldregisseur der Bremer und garnierte seinen Tweet mit einem langgezogenen “Jaaaaaaaaa.“

Aron Johannsson setzte derweil zum virtuellen Applaus an: "Braaavo! Herzlichen Glückwunsch an alle in Bremen“, schrieb der einstige Werder-Stürmer, der inzwischen beim schwedischen Erstligisten Hammarby IF unter Vertrag steht.

Der Sänger und bekennende Werder-Fan Jan Delay zeigte sich erleichtert über den Klassenerhalt, ohne in Euphorie zu verfallen. „Freu mich jetzt auch eher so nach innen“, twitterte er mit einem Foto von Thomas Schaaf.

Willi Lemke, Werders früherer Manager und Aufsichtsrats-Chef, forderte indes trotz des Klassenerhalts eine intensive Aufarbeitung der Saison. „Ich bin super erleichtert. Trotzdem gehöre ich nicht zu denen, die jetzt laut jubelnd durch die Stadt rennen. Demut ist angesagt, denn das war eine furchtbare Saison für alle unsere Fans“, sagte der 73-Jährige in einem Sky-Interview. „Alle handelnden Personen müssen jetzt sehr kritisch, sehr respektvoll, aber in der Sache hart überlegen: Was ist eigentlich schiefgelaufen?“ Entscheidend für Lemke ist, dass sich eine solche Saison im Abstiegskampf nicht noch einmal wiederholt.