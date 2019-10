Werder im Flutlicht (WK Grafik)

Pause – Länderspielpause - allein das Wort ist eine Katastrophe. Mitten in der Saison ein Wochenende ohne erste Bundesliga ist wie Radfahren ohne Lenker. Man kann es mit viel Glück und Konzentration überleben, aber „mit“ ist es schon schöner.

Die Qualifikationsspiele haben für mich sowieso den Reiz einer Daunenjacke im Hochsommer, das nur nebenbei. Zum Glück sind die aktuellen Begegnungen noch nicht für Katar. Dieser Weihnachts-Schwachsinn wird (Stand: heute) ohne mich stattfinden. Ich will eine anständige Winterpause und Bundesliga am Samstag!

Bundesligafreies Wochenende bedeutet vor allem, dass ich beim Managerspiel heillos im Minus bin und die Chatgruppen verwaist vor sich hin darben. Nur vereinzelt postet jemand ein schüchternes „Hallo“, gefolgt vom kläglichen Versuch bei den Addressaten mit „lustigen“ Videos zu punkten. Dafür erntest du bestenfalls ein „hab ich schon gesehen“ - weil an diesen Tagen ALLE dasselbe machen: Liga-Sehnsucht mit Videos betäuben.

Ich habe mit jetzt extra dafür eine Playlist gezaubert.

Diego. 62,6 Meter gegen Aachen. Der erste Trennungsschmerz verfliegt.

2004. In München Schale abholen. Patzer Kahn - Klasnic. 1. Ernst auf Micoud, Heber. 2. Ailton mit Effet Level 1000. 3. Geht runter wie Öl.

Und als Finale Furioso der Derby-Zweiteiler von vor zehn Jahren.

DFB-Pokal - Wiese hält drei Dinger im Halbfinal-Elfmeterschießen.

UEFA-Cup Rückspiel. Ich liebe die Papierkugel. Mathijsen nicht so sehr. Ich vermisse den HSV.

Auf die ausgeschütteten Glückshormone folgen aber schnell die Sorgen.

*Pling* „Spieler XY ist verletzt und fällt aus“ - das verkrafte ich nicht mehr. Wie viel Seuche kann man eigentlich haben? Ich habe deshalb alle Push-Nachrichten von und über Werder Bremen aktuell ausgeschaltet. Auf das Lesen von Neuigkeiten rund um „meinen“ Verein muss ich mich momentan psychologisch von langer Hand vorbereiten. Der Konsum der Werder-Homepage, von Newslettern und einschlägigen Twitter-Accounts findet nur noch unter ärztlicher Kontrolle statt.

Play – die Pause war zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Jackpot für Werder. Mit Champions-League-reifer Moral aus Frankfurt zurückgekehrt konnte der Betrieb endlich mal die letzten Wochen verdauen. Jetzt geht es zu Hause in die Aufholjagd. Die Hertha wartet seit 13 Jahren auf einen Erfolg im Weserstadion. Das darf sie gerne weiterhin.

Kurzer Newsletter-Kassensturz. Bargfrede ist eine Option für die Startelf! Der Graf ist wieder da!

Lang ist wieder da! Junuzovic vermisst Werder... Kommen jetzt alle zurück!? Wenn das so weitergeht, steht Merte morgen auf dem Platz.

Die Bank füllt sich also wieder und es kehrt hoffentlich endlich mal Ruhe ein. Kohfeldt ist in den letzten Wochen kaum zu beneiden. Er und sein Team schaffen es aber ein Kollektiv auf den Platz zu bringen, das an sich glaubt. Obwohl gerade spielerisch alle Beteiligten kaum ernsthaft zufrieden sein können. Das Aufbauspiel ist oft zu einseitig und jede zweite Flanke wird zu einer Großchance. Werder wird jetzt pro Rückkehrer 5% besser. Der Teamgeist scheint zu stimmen, das ist mehr als die halbe Miete.

Abschließend möchte ich mich bei Christian Groß bedanken. Wie gut ist dieser Typ? Das Haus brennt, er kommt aus dem Fast-Nichts und stellt sich auf den Platz als wäre nichts. Das ist Groß - und mit diesem Riesenwortspiel - zurück ins Studio.

Zur Person

Daniel Boschmann (39)

ist Moderator des Sat.1-Magazins „Endlich Feierabend“. Er ist Werder-Fan seit Kindertagen. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Lou Richter, Christian Stoll, Jörg Wontorra und Klaus-Dieter Fischer schreibt Daniel Boschmann in dieser Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.