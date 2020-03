Bleibt das Weserstadion gegen Leverkusen leer? (nordphoto)

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga hat sich zum Thema Coronavirus auf einige Vorgaben verständigt. Zuallererst heißt es in einer Mitteilung des Ligaverbandes von Montagnachmittag, dass die Begegnungen des 26. Spieltags am kommenden Wochenende in der ersten und zweiten Liga ausgetragen werden. Geisterspiele ohne Zuschauer sind aber möglich. „Das DFL-Präsidium hat beschlossen, dass Spiele, die aufgrund von Entscheidungen örtlicher Behörden zum Beispiel nur mit einer bestimmten Anzahl an Personen im Stadion stattfinden dürfen, unter Umsetzung der jeweiligen Verordnungen ausgetragen werden“, heißt es.

Werder befindet sich derzeit im Austausch mit dem Bremer Gesundheitsamt. Ob das Heimspiel gegen Leverkusen am kommenden Montag mit oder ohne Zuschauer stattfinden wird, ist weiterhin offen. Der Senat will am Dienstag über den Umgang mit Großveranstaltungen beraten. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) erklärte bereits, dass sie die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstütze, wonach öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt werden sollen.

Gibt es nun einen Bundesliga-Spieltag ohne Zuschauer? „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei „Bild live“. Mehrere Klubs, darunter auch Werder, drängen nach Informationen des WESER-KURIER darauf, die Spieltage komplett abzusagen, statt Geisterspiele durchzuführen. Am kommenden Wochenende wird dies noch nicht passieren, aber möglicherweise danach. Die entsprechenden Partien könnten nach Meinung der Klubs im Mai nachgeholt werden, auch wenn dadurch die entsprechenden Wochen am Saisonende noch einmal neu geplant werden müssten. Doch vor den Endspielen im DFB-Pokal und in der Champions League bliebe nach Meinung der Vereine genügend Spielraum, englische Wochen zu spielen und die Bundesliga dort zu Ende zu bringen. Die Relegationsspiele müssten dann nach hinten verschoben werden.

Spieltage Ende Mai?

Für diesen Plan zeigte sich die DFL nun offen. Zu Beginn der kommenden Woche soll es eine außerordentliche Mitgliederversamlung mit allen Vereinen zum Thema Coronavirus und den Folgen für den Spielbetrieb geben. „Die DFL wird sich mit dem DFB und der Uefa hinsichtlich möglicher Terminflexibilität dahingehend austauschen, ob eine Verlagerung von Liga-Spieltagen bis Ende Mai theoretisch möglich sein könnte“, teilte der Ligaverband mit. Und: Spieltage könnten nur en bloc verschoben werden, wenn dies möglich sein sollte. Nach aktuellem Plan endet die Bundesliga-Saison am 16. Mai.

Sollte es durch Spielabsagen oder Geisterspiele zu finanziellen Problemen bei Vereinen kommen, will die DFL die Klubs unterstützen. Die Anpassung des Lizensierungsverfahrens für die kommende Saison werde geprüft. Denkbar sei auch, die Auszahlung von „zentral generierten Einnahmen“ anzupassen, um Vereine im Fall von möglichen Liquiditätsengpässen zu entlasten. Bei diesen Einnahmen könnte es sich etwa um das Fernsehgeld handeln.