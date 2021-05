Ticker zum 32. Bundesliga-Spieltag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

LIVE: Ausgeglichene Anfangsphase zwischen Werder und Leverkusen

Christoph Bähr

Durch sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge ist Werder Bremen tief in den Abstiegskampf gerutscht. Ob die Mannschaft von Florian Kohfeldt gegen Leverkusen die Wende schafft, lesen Sie in unserem Liveticker.