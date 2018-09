Bundesliga-Partie gegen Augsburg

LIVE: Gelingt Werder der nächste Auswärtssieg?

Zu Gast beim einstigen Angstgegner: Am Sonnabend (15.30 Uhr) tritt Werder beim FC Augsburg an. Gelingt der zweite Auswärtssieg in Folge? Alle Informationen zur Partie gibt es in unserem Liveticker.