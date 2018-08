Vom 2. bis 4. August treffen sich die 32 besten Fifa-18-Gamer der Welt in Englands Hauptstadt, mit dabei sind auch Werders Mohammed "MoAubameyang" Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner, der aktuell zwar noch beim VfL Bochum unter Vertrag steht, ab September aber nach Mein-Werder-Informationen für die Bremer spielen wird.

Die Spieler starten auf ihren Konsolen in vier Achtergruppen (zwei PS4-Gruppen, zwei Xbox-Gruppen), die Setzliste ergab sich aus den Resultaten der Global Series Playoffs in Amsterdam. Die besten Vier jeder Gruppe schaffen es in die K.o.-Runde.

Für Michael Bittner lief der erste Tag perfekt, er gewann alle fünf Partien und geht damit als souveräner Tabellenführer der Gruppe A in den zweiten Tag. Die Qualifikation für die K.o.-Runde ist ihm bereits sicher. Auch Mohammed Harkous ist gut im Rennen und hat am zweiten Tage die Qualifikation fürs Achtelfinale geschafft.

Das sind die Spielzeiten am Freitag von "Mo_Aubameyang" (Playstation) und „MegaBit“ (Xbox):

• MegaBit vs kurt0411 - 4:11 (2:3, 2:8)

• MegaBit vs Dani - 6:6

–––––––––––––––

• MoAubameyang vs Agge - 7:3 (5:0/2:3)

• MoAubameyang vs Maestrosquad - 8:5 (5:4/3:1)

Ab 17 Uhr geht es in London mit der K.o.-Runde weiter. Genaue Ansetzungen folgen.

Das sind Ergebnisse vom Donnerstag

• MegaBit vs dreamR - 5:2 (2:2/3:0)

• MegaBit vs FabioDenuzzo - 9:5 (6:2/3:3)

• MegaBit vs PRESENDE7 - 8:5 (3:1/5:4)

• MegaBit vs Aero - 5:4 (2:2/3:2)

• MegaBit vs Alekzandur - 9:7 (5:4/4:3)

–––––––––––––––

• MoAubameyang vs Damie - 6:4 (2:1/4:3)

• MoAubameyang vs Marcuzo - 4:9 (3:4/1:5)

• MoAubameyang vs AndoniiPM 7:1 (3:0/4:1)

• MoAubameyang vs M4RV 6:4 (4:4/2:0)

• MoAubameyang vs TheStrxngeR 3:5 (1:2/2:3)

Wer sehen möchte, wie sich die Zocker bei dem Turnier schlagen, kann das entweder via Internet oder im Fernsehen tun. Die beiden Seiten Youtube und "sport1.de" übertragen am Donnerstag (ab 11 Uhr), Freitag (ab 13 Uhr) und Sonnabend (ab 14 Uhr) live vom Geschehen. Im TV werden Live-Eindrücke des Turniers bei Sport1 am Freitag (ab 17 Uhr) und Sonnabend (19 Uhr) gezeigt.