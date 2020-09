Der Liveticker zur Bremer Auswärtspartie

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

LIVE! So läuft Werders Spiel auf Schalke

wkf

Der Start in die Liga ist misslungen, nun will Werder mit einem Erfolg auf Schalke doch noch für einen versöhnlichen Auftakt sorgen. Alles Wichtige zur Partie gibt es in unserem Liveticker.