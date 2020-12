Das Spiel im Ticker

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

LIVE: So schlägt sich Werder gegen Stuttgart

Stefan Rommel

Nach sechs Spielen ohne Sieg in Serie will Werder gegen Stuttgart wieder mal dreifach punkten. Ob das gelingt, könnt ihr in unserem Live-Ticker nachlesen.