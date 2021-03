Werders Theodor Gebre Selassie (vorne) im Duell mit Bielefelds Fabian Klos. (CARMEN JASPERSEN)

Der SV Werder Bremen trifft an diesem Mittwoch im Nachholspiels des 20. Spieltages der Fußball-Bundesliga auf Arminia Bielefeld. Für die Bremer ist das Spiel die erneute Chance, im Abstiegskampf für eine Art Vorentscheidung zu sorgen. Trainer Florian Kohfeldt hätte gute Gründe, für das Nachholspiel bei Arminia Bielefeld an seiner Startelf herumzubasteln. In der Offensive etwa. Aber wen soll der Werder-Trainer rausrotieren?