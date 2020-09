Ticker zum Erstrundenspiel

LIVE: So schlägt sich Werder im Pokal gegen Jena

wkf

Werder will der Favoritenrolle gerecht werden und gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Wie sich die Bremer schlagen, lest ihr in unserem Live-Ticker.