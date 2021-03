Milos Veljkovic (links, im Kopfballduell mit Josip Brekalo) unterlief beinahe ein Eigentor. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Der SV Werder Bremen empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg im Weserstadion. Während es für die Grün-Weißen darum geht, einen weiteren vorentscheidenden Schritt im Abstiegskampf zu machen, kämpft Wolfsburg um die Teilnahme an der Champions League. Die Favoritenrolle scheint also klar verteilt. Aber Wölfe-Coach Oliver Glasner hat trotzdem gehörigen Respekt vor der Spielweise der Werderaner.