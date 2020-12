Ticker zum Auswärtsspiel

LIVE: Wie schlägt sich Werder in Leipzig?

Stefan Rommel

Nach sieben sieglosen Spielen in Serie reist Werder zu RB Leipzig. Ob die Bremer gegen das Topteam mithalten können, lest ihr in unserem Live-Ticker.