Hoch das Bein: Marcus Ingvartsen und Maximilian Eggestein im Duell. (nordphoto / gumzmedia)

Es sieht momentan nicht gut aus für Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga. Sechs Spiele in Folge haben die Grün-Weißen zuletzt verloren und stecken damit erneut mitten im Abstiegskampf. Nach dem Kölner 3:2-Erfolg beim FC Augsburg am Freitagabend hat Werder nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ausgerechnet jetzt muss das Team von Florian Kohfeldt zum Überraschungsteam Union Berlin. Die Eisernen haben 14 Heimspiele in Folge nicht mehr verloren, denkbar ungünstige Vorzeichen für den Bremer Gastauftritt am Samstagnachmittag.