Liveticker zum Nachlesen: Werder verliert mit 0:1 gegen Mainz

Bastian Angenendt

Werder Bremen ist in der Bundesliga zum sechsen Mal in Folge ohne Punkt geblieben. Gegen Mainz 05 unterlag die Elf von Trainer Florian Kohfeldt mit 0:1. Lesen Sie den Spielverlauf in unserem Liveticker nach.