Ein Manager, der sich vor seinen Trainer stellte: Werders Frank Baumann und sein Chefcoach Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Wegen ihrer Treue zu Florian Kohfeldt spricht Lutz Hangartner, Präsident des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL), den Verantwortlichen des SV Werder Bremen ein großes Lob aus. „Denn sie machen etwas, was wir als Trainerverband immer wieder einfordern: Dass man nämlich nicht vorschnell als erste Maßnahme den Trainer entlässt. Es gibt viele Beispiele, dass es sich im Fußball langfristig auszahlt, wenn man seinem Chefcoach vertraut“, sagte Hangartner im Interview mit dem WESER-KURIER (Sonntags-Ausgabe). Natürlich sei er nicht so blauäugig, „dass unser Verband grundsätzlich gegen Entlassungen von Trainern sein könnte“, betonte Hangartner, „aber das immer nur an den Punkten oder dem Tabellenplatz festzumachen, ist falsch. Deshalb ziehe ich vor Werder den Hut, dass es dort die Bereitschaft gibt, an einem Trainer festzuhalten, von dem man überzeugt ist.“

Das spreche vor allem für Manager Frank Baumann, der sich auch im tiefsten Abstiegskampf immer vor Kohfeldt gestellt habe. „Das ist ein sehr entscheidender Punkt„, sagte Hangartner, “ich habe immer wieder Manager dafür kritisiert, dass sie sehr schnell bereit sind, den Trainer zu opfern. Und das vor allem in Situationen, wo die Manager selbst maßgeblich an der Zusammenstellung des Spielerkaders beteiligt waren. Wenn es dann aber hart auf hart kommt und die Punkte ausbleiben, waschen viele Bundesliga-Manager schnell die Hände in Unschuld und schieben dem Trainer die Verantwortung dafür zu. Deshalb habe ich großen Respekt vor Frank Baumann, dass er sich vor den Trainer gestellt hat.“

„Er kann jetzt nicht schlecht sein“

Dass Kohfeldt vor einem Jahr noch vom DFB als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet wurde und nun so in die Kritik geriet, findet Hangartner bedenklich: „So ein Mann, der in ganz Deutschland gefeiert wurde, der kann nicht ein paar Monate später ein schlechter Trainer sein, der die Leistung nicht bringt und die Mannschaft nicht mitnehmen kann. Diese Entwicklung ist inzwischen das Fatale im Trainergeschäft.“

