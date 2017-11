Ein Fußball-Talk kann auch eine erfreuliche Veranstaltung sein. Diese Erfahrung durfte Frank Baumann als Gast in der Gesprächsrunde beim TV-Sender Sky am Sonntagvormittag machen. Während er vor zwei Wochen im „Doppelpass“ von TV-Experte Marcel Reif für seine Trainerentscheidung und die vermeintlich unglückliche Kommunikation darüber gescholten wurde, gab es für die Ernennung von Florian Kohfeldt im „Wontorra Fußball-Talk“ vor allem von Ex-Profi Dietmar Hamann anerkennende Worte.

„Wenn du einen guten Trainer im Verein hast, warum sollst du dann vor die Haustür gehen“, antwortete Hamann auf die Frage von Moderator Sebastian Hellmann, der Jörg Wontorra, eigentlichen Diskussionsleiter und Namensgeber der Sendung an diesem Sonntag vertrat. Hellmann wollte wissen, ob ein externer Kandidat nicht die bessere Alternative für den Trainerposten bei Werder gewesen wäre. „Ein Kohfeldt kennt den Verein. Das zählt unglaublich viel in dieser heutigen Zeit“, sagte Hamann hinsichtlich der Cheftrainer-Kür im schnelllebigen Bundesligageschäft.

Und Baumann? Der bekräftigte erneut, dass man sich „sehnlichst eine langfristige Lösung“ in Form von Eigengewächs Kohfeldt wünscht. Dabei sei auch die Befristung bis zur Winterpause kein Problem. „Eine Vertragssituation hat nichts damit zu tun, ob ein Trainer erfolgreich ist“, sagte Baumann. Tatsächlich sieht der Sportchef, trotz zweier Niederlagen gegen Frankfurt und zuletzt Leipzig, erste Fortschritte in den letzten drei Spielen unter Kohfeldt. Der habe der Mannschaft Alternativen an die Hand gegeben und lasse eine taktische Handschrift erkennen. „Nun gilt es bis zur Winterpause die nötigen Punkte zu sammeln“, sagte Baumann. (oni)