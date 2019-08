Man könnte sagen, dass der Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf typisch war für Yuya Osako. Wer in der ersten Halbzeit sein geniales Zuspiel auf Milot Rashica sah, wäre am liebsten auf den Rasen gelaufen und hätte den Japaner für so viel Raffinesse umarmt. Doch weil Rashica auf dem Weg zum Tor stürzte, entstand daraus kein Treffer und somit auch kein Assist für Osako. Eine tolle Szene ohne Ertrag.

Und wer sah, wie sich Osako im Mittelfeld mit nur einer Drehung oder einem flinken Haken gegen zwei oder drei Düsseldorfer durchsetzte und so das Spiel blitzschnell verlagerte, der fühlte sich an Weltmeister Mesut Özil zu dessen besten Zeiten erinnert. Doch auch hier entstand in der Folge keine entscheidende Szene.

Kohfeldt: „Auch er muss sich einreihen“

Und wer in der zweiten Halbzeit sah, wie frei Osako aus guter Position zum Schuss kam, der wollte schon zum Torschrei ansetzen; doch der Ball flog am Tor vorbei. Osako raufte sich die Haare. So mancher Zuschauer auch.

Fußballerisch war es also ein sehr feiner Auftritt von Osako, doch im ersten Bundesligaspiel nach Max Kruse fehlte ihm als zentrale Figur des Bremer Angriffs letztlich etwas Zählbares. Dass Werder gegen die Fortuna nur ein Tor schoss, lag auch an Osako, der eine Woche zuvor im Pokal gegen Delmenhorst noch selbst als Torschütze und Vorbereiter geglänzt hatte.

In der Summe fand sein Trainer und großer Förderer Florian Kohfeldt Osakos Auftritt „ordentlich“, mehr Lob war diesmal nicht drin. „Er hatte viele Bälle und viele Verlagerungen“, sagte Kohfeldt, „am Ende spielte er etwas tiefer, was okay war, weil fast nur noch Offensive auf dem Platz standen. Aber auch er muss sich natürlich wie alle einreihen: Ein Tor hätte er mindestens machen müssen. Sein Kopfball, auch die Chance nach dem 1:1 muss er aufs Tor bringen.“

Körperlich nun deutlich stärker

Immerhin bestätigte Osako aber gegen Düsseldorf, dass er nun körperlich stärker ist und seine Verfassung für gute 90 Minuten reicht. Das gefiel auch seinem Trainer. „Vom Grundgefühl her, wie er mit den anderen kombinierte, wie er gespielt hat, war ich sehr zufrieden“, erklärte Kohfeldt und machte für die anstehenden und wegweisenden Spiele klar: „Er ist ein absolut gesetzter Spieler bei uns, nach wie vor.“