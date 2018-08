Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Davy Klaassen erst Werderaner, aber "die Integration verläuft schneller, als er selbst gedacht hat", sagt nun Florian Kohfeldt. Klaassen war mit einem Tor gegen Bielefeld und einer Torvorlage gegen Venlo in seine Werder-Zeit gestartet. Im Test gegen Villarreal verschuldete er jetzt ein Gegentor. Für Werders Cheftrainer trotzdem kein Grund, übermäßig unzufrieden zu sein, denn Kohfeldt schätzt Klaassens Stärken.

"Wir sind mit ihm noch ballsicherer geworden und können den Ball auch dort zirkulieren lassen, wo es für den Gegner unangenehm ist", sagt Kohfeldt, nämlich in dem Raum zwischen Mittelfeld und Viererkette. Ebenfalls gut zu erkennen ist bereits jetzt, dass Klaassen torgefährlich ist. Auch gegen Villarreal wäre er fast zum Abschluss gekommen, wurde dann aber im Strafraum gelegt. Werder hätte in dieser Szene einen Elfmeter bekommen müssen. Grundsätzlich gilt, was Kohfeldt sagt: "Er antizipiert sehr gut, er will vom Grundinstinkt her Tore machen."