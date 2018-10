"Mit Kohfeldt hat Werder nun einen Kopf, dessen Stimme weithin vernehmbar ist", urteilt der "Kicker". "Unaufdringlich, aber markant." So nehme er neben seiner Trainertätigkeit den öffentlichkeitswirksamen Platz ein, den Entscheider wie Frank Baumann oder Klaus Filbry durch ihr Naturell nicht ausfüllen würden, schreibt das Fachmagazin weiter. Folglich sei Kohfeldt eben auch bei den Transfers ein ganz wichtiger Faktor, da er aufgrund seiner kommunikativen Stärke Spieler von einem Wechsel an die Weser überzeugen könne.

Darüber hinaus gelinge es Kohfeldt laut "Kicker" aktuell sehr gut, seine Mannschaft zu führen – ohne dabei vor schwierigen personellen Entscheidungen zurückzuschrecken. Das liege einerseits daran, dass er diese mit einer "transparenten Logik", begründe, andererseits aber "intern offensichtlich keinerlei Kämpfe um seinen Einfluss auszutragen hat". Auch deshalb wird in dem Artikel ein kleiner Nord-Süd-Vergleich gezogen: "Einen Chefcoach, der seinen Klub in so vielen Bereichen prägt, gibt es ligaweit allenfalls noch mit Christian Streich beim SC Freiburg."

Den kompletten, sehr ausführlichen Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe des "Kicker".