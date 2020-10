Josh Sargent rackert und rackert - allerdings leidet darunter die Torgefahr. (nordphoto)

Niclas Füllkrug fehlt erst einmal ein paar Wochen, Davie Selke ist mindestens gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei. Und Johannes Eggestein ist kürlich nach Linz verliehen worden. Die Folge: Plötzlich gehen Florian Kohfeldt im Angriff die Alternativen aus. Eren Dinkci darf zwar in dieser Woche bei den Profis mittrainieren, vielleicht schafft es das torgefährliche Talent sogar in den Spieltagskader - ihn nun zum Hoffnungsträger zu ernennen, wäre aber sicherlich vermessen.

Folglich gibt es viel Raum für Spekulationen. Darf Tahith Chong in Frankfurt von Beginn an ran? Vielleicht fällt die Wahl aber auch auf Milot Rashica. Oder sogar beide? In der Theorie klingt die Idee von der Flügelzange verlockend, die praktischen Erfahrungen geben aber nur wenig Anlass zur Begeisterung. Chong muss sich noch an die Bremer Spielweise gewöhnen, Rashica seine Gedanken sortieren und die alte Stärke wiederfinden. Und dann ist da ja noch Nick Woltemade, der unter Florian Kohfeldt zwar ins Mittelfeld zurückgezogen wurde, sich im Sturm aber eigentlich auch ganz gut auskennt. Trotz seiner körperlichen Größe taugt er aber nur bedingt zum Eins-zu-Eins-Ersatz der Füllkrugs und Selkes. Sie legen gern mal einen Ball per Kopf ab, Woltemade macht selbst kein Geheimnis daraus, dass er das Spielgerät lieber am Fuß als am Schädel hat.

Die Arbeit am Gleichgewicht

Da ist es gut, dass es zumindest noch eine Konstante in der Bremer Spitze gibt: Josh Sargent. Durch den Ausfall seiner Nebenleute erwartet den US-Angreifer nun womöglich eine taktische Umstellung. „Es kann passieren, dass er ein Stück weiter vorrückt“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. Wo Sargent aber auch letztlich spielen mag: Für Fritz ist es elementar, dass Sargent spielt. „Er ist extrem wichtig für unsere Mannschaft. Was er arbeitet, was er uns defensiv für Stabilität gibt – ich bin wirklich beeindruckt, wie er das umsetzt“, schwärmte der 39-Jährige. „Wir brauchen diese Intensität.“

Bei all den schönen Worten gibt es jedoch auch ein großes Aber. Und das ist die Torgefahr. Zwar traf Sargent im Pokal gegen Jena, in der Liga reichte es bislang aber lediglich zu einer Vorlage (beim Sieg auf Schalke). Aufwand und Ertrag befinden sich also noch nicht in der gewünschten Balance, Clemens Fritz möchte trotzdem nicht, dass Sargent seine aktuelle Spielweise verändert. „Natürlich fehlt ihm dann manchmal hintenheraus die Kraft, um offensiv noch einmal Akzente zu setzen, aber wir arbeiten daran, dass wir da ein gutes Gleichgewicht hinbekommen“, sagte er. „Josh spielt unheimlich mannschaftsdienlich. Aber wir hoffen natürlich auch, dass sich sein Fleiß in eigene Tore ummünzt und der Knoten platzt.“