Lockere Einheit am Morgen

Nur wenige Stunden nach dem verpassten Dreier gegen Hertha BSC geht es für die Werder-Profis bereits wieder zurück an den Arbeitsplatz. Am Weserstadion steht ab 10 Uhr in verschiedenen Gruppen der nächste Trainingstag an. Einigen Spielern wird der Gang auf den Rasen wie gewohnt erspart bleiben, für sie sind einen Tag nach dem Ligaauftritt regenerative Behandlungen vorgesehen.

Jene Akteure, die gegen die Berliner nicht so ausgiebig zum Zug gekommen sind, werden entweder ein lockeres Auflaufen vor sich haben oder in einer kleinen Trainingseinheit von Coach Florian Kohfeldt gefordert werden. Danach dürfen sie es dann deutlich ruhiger angehen lassen, für Montag ist ein freier Tag angesetzt.