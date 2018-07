45 Minuten gespielt, ein Tor erzielt, eins eingeleitet: So schlecht hatte sich Niklas Schmidt im Test gegen den SC Weiche Flensburg 08 nicht präsentiert. Dennoch sieht Zweitligist Holstein Kiel davon ab, den Werder-Spielmacher zu verpflichten. Ärgerlich für Schmidt und den SVW, denn eigentlich ist es das Ziel, den 20-Jährigen auf höherem Niveau als in der 3. Liga Spielpraxis sammeln zu lassen.

"Er wird nicht an Kiel ausgeliehen", bestätigte auch Sportchef Frank Baumann am Sonnabend. "Die genauen Gründe kenne ich nicht, er hat sich gut präsentiert." Die Suche nach einem passenden Verein für den begabten Offensivspieler geht also weiter, mit einem schnellen Vollzug ist allerdings nicht zu rechnen. "Wir warten die nächsten Wochen ab und sind für alle Angebote offen", erklärte Baumann. Aber: "Es kann auch sein, dass er bei der U23 bleibt."

Schmidt besitzt derzeit einen Vertrag bis 2019 bei Werder, eine weitere Saison in der zweiten Mannschaft wäre allerdings wohl eine verschwendete: Nach dem Abstieg aus der 3. Liga wäre Schmidt sportlich in der Regionalliga Nord wohl eher unter- als gefordert.