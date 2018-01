Werder offenbarte in den letzten Spielen einige markante Probleme bei hohen Flanken in den eigenen Strafraum. Das liegt aber weder an der grundsätzlich eher offensiveren Ausrichtung der Mannschaft oder an einzelnen Spielern, sondern an Faktoren, die unabhängig von der Grundordnung und Namen wieder besser funktionieren müssen.

Gegen Stuttgart fing das an. In der Schlussphase kam ein bis dahin ungefährlicher Gegner mit simplen hoch in den Bremer Strafraum gespielten Bällen plötzlich zu Torchancen, Holger Badstuber und Timo Baumgartl vergaben aber und Werder kam ohne Gegentreffer davon. Eine Woche später in Dortmund führte eine Kopfballablage des nicht eben groß gewachsenen Shinji Kagawa dann doch zum ersten Gegentreffer dieser Prägung durch Pierre-Emerick Aubameyang.

Gegen Mainz verlor Werder zwei wichtige Punkte, weil ein langer Schlag in den eigenen Strafraum nicht verteidigt wurde und Mainz so erst zurück in ein verloren geglaubtes Spiel fand. Gegen Hoffenheim war es im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke so weit. Und gegen die Bayern setzte es für Werder die Höchststrafe: Zwei Gegentore nach Flanken aus dem Halbfeld. Eigentlich genau das, was Werder gegen die Bayern wollte: Den Gegner nicht durchbrechen und ihn stattdessen besser flanken lassen, um dann im Zentrum sauber zu verteidigen. Dass Bremen sogar noch einen ähnlichen dritten Treffer nach einem Eckball kassierte, machte die Sache unfreiwillig rund und legt die Vermutung nahe, dass Werder die Lufthoheit im eigenen Strafraum zuletzt in zu vielen entscheidenden Szenen verloren hat.

Fünf Gegentore dieser Art in drei Spielen

In den ersten zehn Spielen, jene mit Alexander Nouri an der Seitenlinie und der Fünferkette als Absicherung in der letzten Linie auf dem Platz, kassierte Werder nur zwei Gegentore durch einen gegnerischen Kopfball. Gegen Gladbach nach einer Ecke, gegen Augsburg nach einer Flanke. In den neun Spielen danach mit Florian Kohfeldt als Cheftrainer und dem vermehrten Einsatz der Viererkette in der Abwehr waren es schon sieben, fünf davon in den letzten drei Spielen. Und die haben wichtige Punkte im Abstiegskampf gekostet.

Nun gibt die Anordnung der Abwehrlinie keinen stichhaltigen Aufschluss darüber, wie eine Mannschaft hohe Bälle verteidigt. Prinzipiell ist das Zentrum mit einer Fünferkette zwar dichter verschlossen, letztlich geht es aber auch dann um Timing, Konzentration, Zuordnung, Übergaben, Kommunikation. Und die hat zuletzt nicht immer gepasst. Die Probleme lagen aber nicht nur in der Endverteidigung.

Zusammenspiel mehrerer Faktoren

Ohne Druck auf den Passgeber kann selbst eine Flanke aus dem Halbfeld gefährlich wie ein Freistoß werden, wenn der Gegner genug Zeit hat sich zu stellen und den Ball vor das Tor zu spielen. Das Zusammenspiel aus fehlendem Ball- und Gegnerdruck, sowie unklaren Absprachen oder Übergaben im Zentrum und der Qualität der gegnerischen Angreifer führt dann zu Gegentoren. Das sind die Parameter, an denen Kohfeldt ansetzen muss, um seine Mannschaft bei hohen Bällen des Gegners in den Strafraum wieder besser aufzustellen.

Die Rufe nach einer Umstellung der Grundordnung oder nach einem Spielerwechsel in der Innenverteidigung zielen deshalb am Problem vorbei. Die Rückkehr zu einer Fünferkette mit drei Innenverteidigern im Zentrum würde zwar für mehr Stabilität sorgen, allerdings auf Kosten anderer wichtiger Faktoren. Kohfeldt wird deswegen kaum seine grundsätzliche Spielidee samt Systematik opfern. Natürlich scheint etwa Lamine Sané aufgrund seiner überragenden Körpergröße prädestiniert, der Senegalese war aber in seinen bisherigen elf Saisonspielen auch kein Garant für eine besonders markante Lufthoheit Werders.

Sané, der fast ausschließlich Defensivkopfbälle bestreitet und da zumeist den Vorteil hat, gegen einen Gegenspieler mit dem Rücken zu Tor in den Ball gehen zu können, kommt auf einen eher mittelmäßigen Wert von 61 Prozent gewonnener Luftduelle. In der Spieleröffnung haben Milos Veljkovic und Niklas Moisander klare Vorteile gegenüber Sané und sind daher für Werders Statik wichtiger. Eine Systemfrage stellt sich also eher nicht.