So soll es wieder werden: Der Bremer Fußball soll wieder für positive Emotionen stehen - wie hier beim Sieg im Pokalspiel in Dortmund.

Richtig abgeschaltet hat Florian Kohfeldt über Weihnachten nicht. Das zeigt sich, wenn Werders Trainer über die kurze Freizeit zwischen den Jahren redet. Zunächst habe er sacken lassen, was in der Hinrunde alles passiert ist. Und dann habe er Lösungsansätze gesucht, wie es nun besser werden kann. Dabei entstanden lange und kurze Listen. Auf der längeren landeten Dinge, die Kohfeldt schon mit Blick auf die neue Saison im Ablauf der Sommervorbereitung verändern will, etwa die Ansetzung von Testspielen oder die Abläufe der Trainingslager. Schon jetzt aber greift alles, was auf der kürzeren Liste steht.

Für Werders Profis wird deshalb schon das am Freitag begonnene Trainingslager auf Mallorca eine Mischung aus der sonst üblichen Sommer- und Wintervorbereitung. Denn wo es sonst im Sommer um die Grundlagen geht und im Winter ums Detail, geht es für Werder angesichts des Abstiegsplatzes um alles. Der Trainer ist immer noch angestochen nach dem Absturz auf Platz 17. Und er ist angriffslustig. „Ich starte mit dem Gefühl ins neue Jahr, dass sich alle sehr bewusst sind, dass es eine absolut katastrophale Hinrunde war“, sagt Kohfeldt, „sehr sehr viele Dinge haben nicht funktioniert. Erst die Verletztenmisere, dann einige gute Spiele mit schlechten Ergebnissen und am Ende der komplette Einbruch der Leistung.“ Man werde nun zeigen, „dass das nicht Werder Bremen war“, betont der Chefcoach. Und man werde zeigen, „dass mit uns in der Rückrunde zu rechnen ist“.

„Wir müssen nach vorne spielen“

Symbolhaft nennt Kohfeldt das letzte Spiel in Köln, als Werder durch eine 0:1-Niederlage auf den Abstiegsplatz stürzte. „Da habe ich schon vorher zwei Tage schlecht geschlafen“, erzählt er, „weil ich wusste: Ich fahre das erste Mal zu einem Bundesligaspiel und muss hoffen, dass wir hinten alles verhindern und uns vorne der liebe Gott hilft, um zu punkten. Weil alles weg war, was wir uns erarbeitet hatten.“ So aber könne das nicht bleiben. Die zentrale Frage sei deshalb gewesen, wie man diesen Abstiegskampf in den kommenden Monaten bestreiten wolle. Mit defensivem Fußball, was angesichts von unfassbaren 41 Gegentoren nicht zu Werders Stärken zählt? Nein. Kohfeldt entschied sich für den anderen Weg: Fußball spielen! „Wir müssen nach vorne spielen, wir wollen Tore schießen“, erklärt er, „das ist der Weg, den wir in diesem Abstiegskampf gehen werden. Und damit werden wir erfolgreich sein, da bin ich absolut sicher.“

Im ersten Teil des Trainingslagers werde die Mannschaft zunächst verstärkt an der Defensive arbeiten. Basierend auf einer neu erarbeiteten defensiven Stabilität soll es dann um Angriffsfußball gehen. Zuversichtlich stimmt Kohfeldt dabei, dass er endlich ein paar Tage am Stück mit dem nahezu gesamten Kader intensiv auf dem Platz arbeiten kann. „Wir müssen unseren Fußball wieder zum Leben erwecken“, sagt Kohfeldt und kündigt sehr viele Spielformen für die Tage auf Mallorca an. Er habe die große Hoffnung, „dass wir in den zehn Tagen unseren Rhythmus finden können". Videoanalysen, Einzelgespräche mit allen Spielern und taktische Sitzungen sollen den Rahmen dazu schaffen. Vor allem aber geht es um die Abläufe auf dem Platz, „die man nicht an der Tafel und nicht im Video erfahren kann“, wie Kohfeldt weiß.

Pärchen und intensives Coaching

Weil sein Fokus nun ohnehin verstärkt auf die Stammfomation ausgerichtet sei, werde er intensiv einzelne Spieler auf dem Platz coachen und Pärchen bilden. Als Beispiele nennt er Niklas Moisander und Ömer Toprak, die zentral in der Abwehr verteidigen sollen, oder die Mittelfeldspieler Maxi Eggestein und Davy Klaassen. „Spieler, die auch in der Rückrunde zusammen spielen“, erklärt Kohfeldt, „jeder muss wissen, wie sein Mitspieler den Ball in den Fuß bekommen möchte und solche Dinge. Das war in der Hinrunde im Training leider kaum möglich wegen der vielen Ausfälle. Es ist aber wichtig.“ Werders Trainer erwartet dabei „von jedem Spieler, dass er seine Leistung jetzt optimiert“. Denn ihm falle nicht ein Spieler ein, „der in der Hinrunde sein Leistungsniveau komplett ausgeschöpft hat“. Das gehe nur durch harte, gemeinsame Arbeit.

Gewöhnlich sei er jemand, „der im Juli schon weiß, was er im Dezember trainieren möchte“. Aber nach dieser Hinrunde sei alles anders: „Ich habe bisher nicht einen Tag das durchziehen können, was wir eigentlich wollten. Den neuen Plan habe ich nun über Weihnachten erstellt, aber auch mit einer Freude darauf.“ Das Wort Freude ist ihm wichtig, und es soll angesichts der prekären Lage bloß nicht falsch ankommen. „Ja, es ist eine schwierige Situation. Aber trotz aller Ernsthaftigkeit muss man ein Stück weit Freude haben am Spiel, am Fußball“, betont der Trainer und zieht einen Quervergleich: „Selbst für Weltklassesportler gilt das, in jeder Sportart: Am Ende geht es immer auch um eine Freude am Spiel. Wir müssen wieder Lust auf Fußball haben. Die letzten Wochen der Hinrunde war es ein bisschen eine Qual, aber das muss jetzt wieder anders werden.“

Denn die Uhr tickt: Schon am 18. Januar geht es zum Tabellennachbarn nach Düsseldorf. Dann zählen keine warmen Worte mehr. Dann muss Werders Fußball auf dem Platz funktionieren. Sonst droht Bremen im Tabellenkeller frühzeitig abgehängt zu werden.