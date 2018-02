Sie sind der Mann der Stunde bei Werder, haben zwei richtig gute Partien in Folge gezeigt. Wie gut war die letzte Woche für das eigene Wohlbefinden?

Florian Kainz: Das letzte Spiel war auf jeden Fall sehr positiv für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Das Ausscheiden im Pokal war aber sehr bitter, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wenn man 2:0 führt, ist man natürlich sehr enttäuscht, wenn man dann ausscheidet. Aber wir haben die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen und haben damit wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Für mich war das letzte Spiel einfach wichtig, weil ich jetzt endlich mal getroffen habe.

Und keine Frage, mit Ihrem Treffer zum 2:0 müssen Sie in die Wahl zum „Tor des Monats“…

Das ist nicht meine Entscheidung (lacht). Ich bin froh, dass ich zwei Tore gemacht habe. Beim ersten Treffer hat einfach alles zusammengepasst. Ich habe schon beim Schuss gemerkt, dass der reingehen könnte.

Apropos Traumtor: Schon gegen Leverkusen hätte es beinahe mit einem herrlichen Treffer in den Winkel geklappt – Bernd Leno zeigte aber eine überragende Parade.

Auch da habe ich gleich gemerkt, dass ich den richtig gut getroffen habe. Hinterher habe ich mir das noch einmal angeschaut, den hat er echt unglaublich gehalten. Schade, dass der nicht reingegangen ist. Im Nachhinein muss man solche Aktionen aber abhaken und sich auf die neuen Aufgaben konzentrieren.

Ihre Spielweise kann das Publikum mitreißen, ist mitunter aber auch riskant. Es gibt kritische Töne, wonach Sie häufig einen Haken zu viel schlagen. Wie schmal ist der Grat zwischen einem perfekten Dribbling und einem rechtzeitigen Pass?

Ich versuche natürlich, meine Gegenspieler vor Aufgaben zu stellen. Wenn ich die Chance habe, draufzugehen, dann versuche ich Tempo aufzunehmen und vorbeizukommen. Ich weiß, dass ich hin und wieder einen Haken zu viel mache, aber in den letzten Spielen habe ich versucht, schneller zu einer guten Aktion zu kommen. So habe ich zuletzt vier oder fünf Flanken gehabt. Ich versuche aber auch nicht zu viele Haken zu schlagen, weil sich natürlich auch die Gegenspieler darauf einstellen.

Auf den ersten Blick ist diese Saison für Sie eine richtig gute. Sie haben in 21 von 22 Bundesligaspielen auf dem Platz gestanden, allerdings waren auch zehn Einwechslungen dabei. Sind Sie mit diesen Werten zufrieden?

Es ist ganz klar, dass jeder Spieler von Beginn an spielen will. Man sieht aber derzeit, dass es super funktioniert so wie es ist. Ich versuche mich voll reinzuhauen, meine Leistung zu bringen und hoffe so, in der Mannschaft zu bleiben. Aber auch wenn ich eingewechselt werde, versuche ich alles zu geben, um dem Team zu helfen. Nach der vergangenen Saison, als ich im Herbst gar nicht gespielt habe und dann im Frühjahr nur einmal von Anfang an, war es natürlich mein Ziel, dass ich in diesem Jahr viele Spiele von Beginn an mache und überhaupt regelmäßig spiele. Deshalb kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber ich will natürlich in der Startelf bleiben.

Die Aussichten nach den beiden jüngsten Partien sind nicht schlecht. Was unterscheidet den Florian Kainz der Rückrunde vom Florian Kainz der Vergangenheit?

Das ist schwer zu sagen, aber mit dem neuen Trainer kam auch eine Systemänderung. Ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 kommt mir als Außenspieler zugute. Im letzten Jahr haben wir dagegen viel im 3-5-2 und ich immer auf verschiedenen Positionen gespielt. Ich hatte damals die Situation, dass ich einen unheimlich enttäuschenden Herbst gehabt habe, als ich kaum gespielt habe oder gar nicht im Kader war. Ich habe dann in der Wintervorbereitung voll angegriffen und bin auf meine Einsätze gekommen. Ich hätte natürlich gern mehr von Anfang an gespielt, aber in der Situation war ich als Joker für die Mannschaft extrem wichtig und habe das auch angenommen. Ich wollte dann im Sommer wieder voll angreifen und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Deshalb habe ich ja auch das erste Spiel in Hoffenheim damals gespielt.

Haben Sie in der Anfangszeit jemals gezweifelt, ob der Wechsel im Sommer 2016 nach Bremen wirklich der richtige Schritt war?

Nein, es war die ganz richtige Entscheidung. Ich hatte in der österreichischen Bundesliga gespielt und es war nun mein Ziel, nach Deutschland zu wechseln. Und Werder war und ist der genau richtige Verein für mich.

Jetzt scheinen Sie Ihren festen Platz auf der linken Seite auch gefunden zu haben – und direkt hinter sich einen großen Fürsprecher. Ludwig Augustinsson hat zuletzt vom Zusammenspiel mit Ihnen geschwärmt, da kann der Trainer Sie doch eigentlich gar nicht mehr draußen lassen, oder?

Es freut mich natürlich, wenn der Ludwig das sagt, aber am Ende macht immer noch das Trainerteam die Aufstellung (lacht). Ich spiele auch gern mit ihm zusammen, er ist ein super linker Verteidiger.

Zuletzt wurde der Bremer Teamgeist gelobt, selbst Stammkräfte wie Zlatko Junuzovic oder Thomas Delaney nahmen klaglos auf der Bank Platz. Solch eine mannschaftliche Mentalität ist nicht alltäglich im Profigeschäft, gerade in einer sportlich angespannten Situation.

Wir wissen alle, dass wir in dieser Situation nur gemeinsam stark sein können. Das ist jedem bewusst, und bis jetzt ziehen da alle mit.

Nun geht es wieder nach Freiburg. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Werder dort häufig gut ausgesehen hat. Ein gutes Omen?

Die Ergebnisse zuletzt waren positiv, aber es wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Wir müssen von Anfang an bis zur letzten Minuten da sein, weil Freiburg gerade zum Schluss immer wieder Tore gemacht hat. Das ist eine Mannschaft, die von vielen unterschätzt wird, aber sie steht in der Tabelle vor uns, deshalb ist es ein extrem wichtiges Spiel.

In der Woche darauf steht das Nordderby an, Sie haben als Siegtorschütze aus der Vorsaison gute Erinnerungen an die Partie. Nun wird der nächste Derbyheld gesucht, schlüpfen Sie wieder in diese Rolle?

Es wäre eine super Geschichte für mich. Andererseits gilt: Die nächsten beiden Spiele sind unheimlich wichtig für uns, da ist es egal, wer die Tore schießt. Wir wollen sechs Punkte holen, um einen richtigen Schritt zu machen. Wir sehen diese Spiele als Chance – so wie auch zuletzt gegen Wolfsburg. Und dieses Selbstvertrauen nehmen wir jetzt mit.

In Bremen soll es ja einige Menschen geben, die dem Hamburger SV den Abstieg wünschen. Gehören Sie auch dazu?

Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich da unten herauskommen und in den nächsten Spielen kräftig punkten. Ich konzentriere mich da mehr auf uns.

Das Gespräch führte Malte Bürger.