Wer die Kader von Werder und Heidenheim miteinander vergleicht, kommt schnell zu dem Schluss: Haushoher Favorit in beiden Relegationsspielen am 2. und 6. Juli sind die Bremer. Dumm nur, dass auch die Spieler auf diese Idee kommen könnten. Das ist weder unwahrscheinlich noch ungefährlich, sagt Klaus Dieter Fischer im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Es ist verführerisch zu sagen, die haben wir im Pokal geschlagen. Und dass sie vergangenen Sonntag beim Zweitliga-Meister Bielefeld 0:3 verloren haben. Aber Heidenheim hat eine richtig gute Saison gespielt. Sie zu unterschätzen, darin sehe ich die größte Gefahr."

Ohnehin komme es in den beiden Partien nicht auf fußballerischen Qualitäten an: „Es reicht nicht, spielerisch besser zu sein, es geht um die richtige Mentalität.„ Die müsse die Mannschaft nun zeigen, appelliert Fischer an die Profis: „Das ist die letzte Chance! Ich weiß gar nicht, wer uns die gegeben hat. Zweimal waren wir weg, jetzt sollten wir es zu Ende bringen.“

Kein radikaler Neuanfang

Vom Klassenerhalt ist Werders Ehrenpräsident überzeugt, das mit dem guten Ende alles gut ist bei Werder, sieht er nicht so. „Jeder, der den Fußball liebt, behält das letzte Ergebnis im Kopf. Ist es die Rettung, sagen viele: Ist gut! Aber das darf Werder nicht sagen, sie müssen Entscheidungen hinterfragen und Dinge verändern." Denn es sei vieles nicht gut gelaufen in dieser Saison. In der Verantwortung sieht er dabei nicht nur die sportliche Leitung. Fischer sieht auch einige Fehler in der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat.

Einen radikalen Neuanfang befürwortet Fischer trotzdem nicht. Die zentralen Figuren sollten bleiben, sogar bei einem Abstieg: „Ich sage auch für diesen Fall aus Überzeugung: Macht das wieder gut! Und ich bin sicher, dass Baumann, Kohfeldt und Bode es schaffen. Mit bestimmten Veränderungen." Welche das sind, lesen Sie morgen im großen Interview mit Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer im WESER-KURIER.