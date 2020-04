Die Politik stoppt den Fußball. Der Bremer Senat hat einen Antrag Werder Bremens, ab dem 6. April wieder Training mit bis zu zehn Spielern auf dem Platz durchzuführen, abgelehnt. „Das ist kein gutes Signal an die Republik, das ist ein Sonderweg", begründete Innensenator Ulrich Mäurer auf einer Pressekonferenz die Entscheidung. Während bundesweit mindestens bis zum 20. April ein Kontaktverbot gelte, könne der Fußball nicht einfach ausscheren.

Werder hatte den Antrag am 1. April gestellt. Gelten sollte er für einen täglichen Trainingsbetrieb um 10 und 15 Uhr. Neben der Profi-Mannschaft sollten auch die U23 und die U19 wieder in Gruppen auf dem Platz zusammen üben.

Auch Geisterspiele unwahrscheinlich

„Der jetzige Zeitpunkt, kurz vor Ostern, wieder den Trainingsbetrieb aufzunehmen, halten wir für keine gute Idee„, sagte Mäurer und verwies auf geltende Regeln: „Gegenwärtig kann jeder Spieler von Werder Bremen so viel laufen, wie er kann. Ein normales Training ist für uns schwer vorstellbar.“

Darüberhinaus deutete der Innensenator an, dass es in dieser Saison wohl nicht zu Geisterspielen im Weserstadion kommen wird. Als „persönliche Meinung" fügte Mäurer an, habe er „größte Zweifel, dass es zu Geisterspielen kommen wird." Er zog Parallelen zwischen der DFL und den Olympischen Spielen: „Da hat der Präsident nicht erkannt, dass die Zeit längst abgelaufen ist."