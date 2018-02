Es gab diese Zeit, da spielte Werder die Liga teilweise in Grund und Boden. Großen Anteil daran hatte der Mittelfeld-Regisseur Micoud, der mit überragender Übersicht seine Kollegen in Szene setzte und Angriffe initiierte. „Es war ein Fußball, der auf Offensive und auf Angriff ausgerichtet war, das passte sehr gut zu mir“, sagte Micoud im Gespräch mit „Ya Pas Peno“. Und auch seine Mitspieler hätten ein sehr hohes spielerisches Potenzial gehabt, so der Franzose weiter. „Immer wenn ich den Ball hatte, haben sich sofort vier, fünf Spieler angeboten, den Ball gefordert. Das war unsere Einstellung und so war es einfacher, Lösungen zu finden.“ Gemeinsam bildete man ein starkes Kollektiv, dass seine Leistung 2004 mit dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg krönte.

Beinahe hätte dieser bis dato größte Erfolg der Bremer Vereinsgeschichte für Micoud einen Wechsel zum FC Bayern nach sich gezogen. Offenbar war Ottmar Hitzfeld ein Befürworter Micouds, sein Nachfolger, der im Sommer 2004 übernahm, allerdings nicht. „Ich hätte zu der Zeit auch bei Bayern landen können, aber da gab es einen Trainerwechsel und dort müssen drei oder vier Entscheidungsträger einig sein, dass sie dich wollen. Felix Magath übernahm gerade das Traineramt und wollte mich nicht, so war das schnell vom Tisch“, verriet Micoud.

Hier gibt es einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Micoud (französisch):